Ученые рассказали, что случается с психикой людей от регулярного секса

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Группа ученых из Университета Новой Англии выяснили, что случается с людьми-партнерами во время увеличения частоты занятий сексом.

Соответствующее сообщение опубликовано в западных специализированных СМИ. По словам ученых, частота занятий сексом среди партнеров обусловлено генами, биологией и жизненных обстоятельствах.

Интересно, что психологически, пары, как правило, счастливее, если они занимаются сексом так часто, как пожелают. Более того, они чувствуют себя глубоко морально удовлетворенными, если узнают, что в их жизни больше секса, чем у друзей или знакомых.

Напомним, ранее ученые выяснили, как связаны секс и карьерный рост людей, а также рассказали, люди какого роста преуспевают в сексе.