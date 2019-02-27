Врач посоветовала, как избавиться от боли в спине

боль в спине

Врач невролог-вертебролог Лидия Мельник посоветовала, что для избавления от боли в спине нужно контролировать осанку, делать перерыв в сидении, больше двигаться.

Чтобы избавиться от боли в спине также нужно ходить не менее 5 километров в день, делать зарядку утром, а вечером — силовые упражнения, привел советы эксперта УНИАН.

По словам врача, для того, чтобы осанка была красивой, во время работы за столом нужно удерживать позицию "танцора" — раскрыть грудь, плечи должны тянуться вниз, шея должна быть ровной и стремиться вверх, а лопатки необходимо собрать.

Мельник подчеркнула, что при длительном сидении нужно вставать хотя бы раз в 30 минут на несколько минут и немного погреть мышцы — сделайте медленные круговые вращения, плечами, шеей, разведите лопатки, потянитесь руками вверх.

Невролог добавила, что зарядку утром нужно делать 10-15 минут, а вечером можно сделать несколько упражнений с легкими гантелями, скручивания, упражнения для гибкости.

Врач отметила, что для здорового человека полезны любые упражнения, а при наличии протрузий или межпозвонковых грыж позвоночника, при частых болях в спине упражнения нужно подбирать индивидуально.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные врача, назвала ряд мифов о боли в спине и развела их, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.