Врач посоветовала, как избавиться от боли в спине

27 февраля 2019, 02:53

Чтобы перестать страдать от боли в спине, в частности, стоит делать зарядку, сообщила эксперт.

боль в спине
боль в спине

Врач невролог-вертебролог Лидия Мельник посоветовала, что для избавления от боли в спине нужно контролировать осанку, делать перерыв в сидении, больше двигаться.

Чтобы избавиться от боли в спине также нужно ходить не менее 5 километров в день, делать зарядку утром, а вечером — силовые упражнения, привел советы эксперта УНИАН.

По словам врача, для того, чтобы осанка была красивой, во время работы за столом нужно удерживать позицию "танцора" — раскрыть грудь, плечи должны тянуться вниз, шея должна быть ровной и стремиться вверх, а лопатки необходимо собрать.

Мельник подчеркнула, что при длительном сидении нужно вставать хотя бы раз в 30 минут на несколько минут и немного погреть мышцы — сделайте медленные круговые вращения, плечами, шеей, разведите лопатки, потянитесь руками вверх.

Невролог добавила, что зарядку утром нужно делать 10-15 минут, а вечером можно сделать несколько упражнений с легкими гантелями, скручивания, упражнения для гибкости.

Врач отметила, что для здорового человека полезны любые упражнения, а при наличии протрузий или межпозвонковых грыж позвоночника, при частых болях в спине упражнения нужно подбирать индивидуально.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные врача, назвала ряд мифов о боли в спине и развела их, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.

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врач боль спина
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