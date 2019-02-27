Психологи рассказали, как пережить секс партнера на стороне

Измена. Иллюстративное фото / hochu

Универсального рецепта сохранения отношений после супружеской или партнерской неверности нет, но психологи из Техасского университета (США) разработали модель восстановления психики после измены, которая среди специалистов считается крайне эффективной.

Такое сообщение опубликовал портал "Здоровье 24".

Совет №1. По рекомендации психологов, если человеку изменили, то не стоит сразу ставить крест на отношениях. Следует "остынуть" несколько суток либо даже недель и только после этого определяться с дальнейшими действиями. Стоит поделиться своими чувствами с обидчиком. Очень важно, чтобы коварный партнер узнал, какие чувства испытывает тот, кому изменили.

Совет №2. Психологи рекомендуют партнеру, которого предали, описать свои эмоции в письме и отдать его изменщику. Таким образом, пострадавшая сторона почувствует, что ее чувства до сих пор важны, а изменившая − какую боль причинила.

Совет №3. В беседе обсудить отношения и измену. Стоит рассказать друг другу о своих ожиданиях от отношений, а также поговорить об обоюдных мечтах и чувства. Пусть неверный партнер расскажет о том, какие моменты подтолкнули его к измене. Это и поможет, как считают психологи, достичь взаимопонимания и наладить отношения.

Напомним, ранее психологи рассказали, чего женщинам не стоит говорить мужчинам после секса, а также выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеру.