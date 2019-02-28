Назван простой способ предотвращения рака

Развитие рака можно предотвратить, сдавая кровь, сообщили в Минздраве / Reuters

Сдача крови предотвращает развитие рака у донора, донорство является профилактикой сердечно-сосудистых болезней, из-за которых в Украине умирает больше всего людей.

Благодаря сдачи крови организм человека обновляется, рассказала глава отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения Ирина Славинская Oboz TV.

По словам собеседницы, сдача крови стимулирует костный мозг человека вырабатывать новые здоровые клетки (сдавать кровь можно один раз в два месяца).

"…Это профилактика сердечно-сосудистых болезней... Это также предотвращает онкологию, так как идет стимуляция уровня железа в крови донора", — поделилась Славинская.

Ранее онколог, нейрохирург Антон Шкиряк говорил, что рак больше всего грозит пилотам, бортпроводникам, мастерам маникюра и педикюра, фермерам, а также офисным работникам.