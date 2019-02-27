"Пожирает энергию": психолог назвала главную проблему ХХI века

27 февраля 2019, 14:54

Лень сообщает человеку, что сейчас безопаснее постоять, отметила эксперт.

телевизор, эротика
телевизор, эротика / shutterstock.com

Одной из главных проблем ХХI века является лень, она пожирает энергию и самооценку людей.

Нужно научиться договариваться с ленью, написала в Instagram кандидат философских наук, известный психолог Наталья Холоденко.

По словам эксперта, она каждый день получает сотни вопросов о том, как заставлять себя что-либо делать и перестать откладывать дела на потом.

Холоденко подчеркнула, что люди истязают себя морально за каждое действие, выполненное невовремя, однако наказание за бездействие только обостряет проблему.

Психолог объяснила, что лень, как светофор на дороге, просто сообщает, что сейчас человеку безопаснее постоять, но важно не остаться в точке ожидания навсегда.

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.

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психолог проблема лень Наталья Холоденко
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