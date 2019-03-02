Страшнее Нибиру: к Земле несется дуэт смертоносных планет

К Земле несется дуэт смертоносных планет / naked-science.ru

После того, как Нибиру так и не дождались сначала на 14 февраля, День влюбленных, а затем на 23 февраля, День защитника в России – ученые перенесли дату апокалипсиса на 8 марта, Международный женский день.

Однако ряд ученых отмечает, что гораздо большую угрозу Земле несет дуэт двух новых небесных тел – чем некая "непунктуальная" Нибиру.

По данным экспертов, планеты движутся по ранее неизвестной траектории. Причем ни с одной из известных звезд они не связаны гравитацией, пишет VistaNews.ru.

Читайте также"Нибиру ждут": появилось видео, как над Россией взошло "три Солнца"Стоит отметить, что эти Звезды смерти не излучают свет. Из-за этого обнаружить их с помощью обычных средств невозможно. Засечь же одну из звезд удалось, когда она во время своего движения на время перекрыла далекую звезду, излучающую свет из центра Млечного Пути, за которой как раз в тот момент велось наблюдение.

Благодаря этому ученым удалось вычислить параметры планет Х: одна из них по размеру сравнима с Землей, а вторая – размером с Юпитер.

Из-за своих размеров и непредсказуемой траектории этот дуэт несет на порядок большую угрозу для Земли, нежели Нибиру, предупредили ученые.

Ранее ученые расшифровали древнее библейское пророчество о конце света. Там как раз сообщается, что к концу 2019 года Земля окажется под мощным воздействием других планет. Такое событие случается раз в несколько тысяч лет.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Как сообщалось, в Святом писании есть прямые пророчества о конце света, который может произойти уже очень скоро. Возможной причиной конца света станет Третья мировая война, говорит библейский эксперт из США Пол Макгуайр.