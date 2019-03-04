Ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон

Секс. Иллюстративное фото / NEWS.am Medicineс

Группа ученых из Университета Квинсленда (Австралия) установила, как секс влияет на человеческий сон.

Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. В результате исследования они выяснили, что две трети людей спят гораздо лучше, если перед сном они занимались сексом.

Читайте такжеУченые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошоИнтим перед отправкой в царство Морфея повышает уровень гормона окситоцина и снижает уровень кортизола. Потому-то человек впадает в глубокую релаксацию, быстро отключается и крепко спит.

Работает и обратная взаимосвязь – те, кто хорошо отсыпается, способны гораздо активнее заниматься сексом. После опроса среди людей старше 50-ти ученые сделали вывод, что те респонденты, которые спали менее семи часов в сутки, на сексуальную активность способны куда реже, чем те, кто спал в среднем не менее восьми часов.

Напомним, ранее ученые выяснили, в какой стране больше всего занимаются любовью. Позднее ученые выяснили, как связаны секс и карьерный рост людей.