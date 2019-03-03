Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, кому звезды сулят удачу в марте 2019.

На первом месте счастливых знаков марта - Рыбы. Им будет фантастически везти. Представителей этого знака ждут выигрыши, удачные поездки, благоприятные любовные взаимоотношения, неожиданные финансовые возможности и шансы, которые будет дарить им судьба именно в этом месяце. Особенно благоприятен для них будет конец месяца.

Читайте такжеГороскоп на март-2019: Рыб ждет головокружительный успех, а Скорпионы будут склонны к суициду"Серебро" везунчиков месяца получают Девы. Так, для них сложится благоприятная ситуация в деловом партнерстве, но договоренности им следует заключать либо в самом начале месяца, либо уже в конце. Это также хорошее время для продвижения себя в обществе.

На третьем месте удачливых знаков - Стрельцы. У них сложится отличная ситуация во всем, что касается дальних поездок и путешествий и азартных игр, так что смело можно покупать лотерейный билет или посетить казино. Также у них будет отличная ситуация на любовном фронте - они могут найти свою вторую половинку.

И замыкают четверку везунчиков марта Близнецы. Их ждет блестящий период в карьере. В этом месяце Близнецы могут занять важные посты, сменить работу, либо их повысят в должности.Также может быть фантастическое везение в денежных делах. Особенно это касается премий, дотаций и побед на конкурсах.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.