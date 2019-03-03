"Накал страстей": астролог предупредила об опасностях в любовной сфере в марте-2019

В марте 2019-го могут распадаться пары, предупредила астролог

Журналист и астролог Наталия Ульянкина спрогнозировала, что в марте 2019 года в любовной сфере прогнозируется накал страстей — возможны споры и расставания.

В марте-2019 взаимоотношения будут, с одной стороны, романтическими, открытыми, вдохновляющими, а с другой — нестабильными и бурными, пишет ТСН со ссылкой на данные эксперт.

Астролог предупредила, что в первый месяц весны любовная сфера не будет незаметной — накал страстей ожидается после 10 числа.

По ее словам, в марте на фоне неустойчивого психического состояния организм будет ослаблен, и поэтому придется больше внимания уделять здоровью — обращаться к разным врачам.

"...В первой половине месяца возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний. С 10 по 20 марта не нагружайте печень…", — предупредила Ульянкина.

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Дева и Рак. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.