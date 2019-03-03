Пять сбывшихся пророчеств Нострадамуса

Нострадамус

1 марта 1555 года французский фармацевт и алхимик Нострадамус, знаменитый своими пророчествами, опубликовал книгу предсказаний - катрены - четверостишия, снабженные анаграммами.

Иследователи обнаружили в книге многочисленные совпадения с реальными событиями, случившимися при жизни и после смерти Нострадамуса.

Смерть короля Генриха II

Самое известное из сбывшихся пророчеств Нострадамуса - смерть английского короля Генриха II. В предсказании для жены короля Нострадамус поведал, что "старый лев" погибнет в поединке с "молодым", который "поразит его глаз".

На рыцарском турнире по случаю свадьбы дочери короля граф Монтгомери случайно попал копьем в прорезь его шлема Генриха II и пронзил глаз, король умер спустя 10 дней.

Пожар в Лондоне

Со 2 по 5 сентября 1666 года во время крупного пожара в Лондоне сгорели 13 тысяч домов и 80 храмов, в том числе собор Святого Павла. Источником возгорания стала пекарня. В катрене, кроме года, также упоминается разрушение статуя Богоматери в соборе.

Великая французская революция

Нострадамус, будучи монархистом и католиком, описал деятелей революции как "глупых идиотов", отметив, что погибнет много аристократов от рук простолюдинов.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

"Гордый народ будет сражен камнем, брошенным с дерева" - такой представлялась атомная бомба человеку в XVI веке. Атаки на два японских города привели к концу Второй мировой войны.

Пастеризация

"Пастер станет знаменит, почти как Бог". Примечательно, что в катрене Нострадамус точно назвал фамилию ученого, открывшего причину размножения бактерий.

Напомним, катрены Нострадамуса на 2019 год косвенно подтвердили озвученное ранее предупреждение астролога Влада Росса о ядерной войне между Россией и Украиной.