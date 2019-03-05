Комета-убийца "Череп": ученые расскрыли будущее землян после удара

Это радиолокационное изображение кометы Череп (TB145) было получено с использованием данных, собранных Обсерваторией Аресибо в октябре 2015 года / NAIC-Arecibo / NSF

Вокруг земли продолжает носиться комета-убийца TB145, которую астрономы уже успели окрестить пугающим именем "Череп".

Как сообщает CSA, астероид в виде ухмыляющегося черепа был впервые обнаружен в 2015 году и с тех пор приближается к планете Земля.

Космическая скала диаметром в 625 метров, по данным исследователей, является мертвой и непригодной для жизни. В случае столкновения Черепа с Землей, удар будет сравним с взрывом 19 ядерных боеголовок, предупреждают эксперты.

Комета Череп / NASA

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Иными словами, удар космического тела о Землю будет иметь серьезные последствия, такие, как землетрясения, сдвиг плит и цунами, но не станет смертельным для человечества. Для сравнения, астероид, предположительно уничтоживший динозавров, имел диаметр около 10 км.

В то же время другие исследователи, в частности, знаменитый писатель Майк Уолл, отмечают, что Череп совершает один круг вокруг Солнца раз в три года и его приближение к земле не означает столкновения с нашей планетой. По его мнению, TB145 приблизится к Земле не раньше 2082 года.

Череп во вращении

В 2015 году, отмечает Уолл, в ночь на Хэллоуин гигантский камень летел в пределах 486 тысяч км от нашей планеты - всего в 1,25 раза больше расстояния от Земли до Луны. Аналогичного мнения придерживаются и в институте имени Макса Планка.

В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2088 году, но пройдет на расстоянии более восьми миллионов километров, считают ученые.

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