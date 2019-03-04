Масленица 2019: названа самая опасная начинка для блинов

Купленные блины с ветчиной и сыром могут навредить организму, предупредила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Российский врач-диетолог Лидия Ионова предупредила, что при покупке блинов на Масленицу стоит остерегаться блинчиков с начинкой, в состав которых входит ветчина и сыр.

Блины с ветчиной и сыром могут нести опасность для организма, поскольку для начинки используют продукты низкого качества, рассказал эксперт НСН.

По ее словам, в купленных блинчиках с такой начинкой будет не сыр, а сырный продукт, который вредит организму.

"…самая плохая, пожалуй, начинка (для блинов — Ред.), — это ветчина и сыр. Особенно, если мы это покупаем, а не готовим сами, потому что качество и ветчины, и сыра будет достаточно низким…", — заявила диетолог.

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