Масленица 2019: названа самая опасная начинка для блинов

Одна из начинок для блинов может содержать продукт, который вредит организму, сообщила диетолог.
Российский врач-диетолог Лидия Ионова предупредила, что при покупке блинов на Масленицу стоит остерегаться блинчиков с начинкой, в состав которых входит ветчина и сыр.
Блины с ветчиной и сыром могут нести опасность для организма, поскольку для начинки используют продукты низкого качества, рассказал эксперт НСН.
По ее словам, в купленных блинчиках с такой начинкой будет не сыр, а сырный продукт, который вредит организму.
"…самая плохая, пожалуй, начинка (для блинов — Ред.), — это ветчина и сыр. Особенно, если мы это покупаем, а не готовим сами, потому что качество и ветчины, и сыра будет достаточно низким…", — заявила диетолог.
Ранее диетолог Светлана Фус говорила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.