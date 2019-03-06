Психологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на измену

Измена / hochu

Хотя некоторые случаи супружеской/партнерской неверности можно объяснить генетической предрасположенностью, к сексу на стороне приводят еще несколько факторов.

Соответствующее сообщение опубликовало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на исследования психологов.

Фактор №1. Религиозность. Верующие люди гораздо менее склонны к изменам, чем атеисты/агностики.

Фактор №2. Разница в доходах. Мужчины и женщины, зарабатывающие меньше своих партнеров, гораздо чаще подумывают об измене. Однако, с сильным полом наличествует нюанс – если в семейном бюджете их зарплата составляет 70% и более, то вероятность похода "налево" резко возрастает.

Читайте такжеАни Лорак после измены мужа рассказала, как нужно правильно строить отношенияФактор №3. Приближение юбилея. Анализ данных Ashley Madison – популярного сайта онлайн-знакомств для состоящих в браке, продемонстрировал, что женатые мужчины чаще ищут отношения на стороне накануне собственных юбилеев. Что интересно, изредка закономерность справедлива и для женщин.

Фактор №4. Неуверенность в партнере. К сексу на стороне человека могут подтолкнуть сомнения в чувствах партнера.

Фактор №5. Симуляция оргазмов. Девушки/женщины, которые изображают бурное удовлетворение в постели, гораздо чаще склонны к изменам.

Напомним, ранее психологи рассказали, как пережить секс партнера на стороне, а также назвали отличие между женской и мужской изменой.