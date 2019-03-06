Диетолог рассказала об уйме полезных веществ в квашеной капусте

В квашеной капусте есть много полезных веществ, сообщила диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Диетолог Светлана Фус сообщила, что квашеная белокочанная капуста становится более полезной, чем сырой овощ, поскольку в процессе брожения в ней появляется молочная кислота, которая сохраняет витамины и микроэлементы.

Благодаря молочной кислоте в квашеной капусте содержится в несколько раз больше витамина P, чем в свежем овоще, написала эксперт в Instagram.

По ее данным, в 1 столовой ложке квашеной капусты содержится суточная норма витамина К, который необходим для нормального свертывания крови, в ней также есть витамины С и U, бета-каротин и витамины группы В.

Читайте такжеДиетолог предупредила, кому могут навредить семена льна"В 300 граммах квашеной капусты мы получим суточную норму витамина С, что важно для поддержания иммунитета… Особенно нужно вспомнить витамин U (происходит от слова ulcus — язва),... который есть только в белокочанной капусте", — отметила эксперт.

Диетолог подчеркнула, витамин U инактивирует гистамин, который усиливает секрецию желудочного сока, вызывает спазм гладких мышц кишечника и сосудов, а также участвует в развитии аллергических и иммунных реакций.

Фус добавила, что из-за наличия витамина U капустный сок используют во время лечения язвы желудка, аллергии на продукты и бронхиальной астмы.

Ранее Светлана Фус сообщила, что сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.