Миллиарды "Нибиру": европейские ученые вычислили количество опасных для Земли планет

Сколько во Вселенной "Нибиру" – результаты исследования / "Рамблер/новости"

Оказывается, Нибиру – далеко не единственная угроза для Земли. В нашей вселенной есть и другие планеты-странники, у которых отсутствует гравитационная "привязанность" к какой-либо звезде. Таких космических тел с достаточно большой массой по Млечному Пути передвигаются миллиарды: их общее количество может достигать 16,5-100 миллиардов.

Эти объекты свободно летят в космосе, тем самым создавая риск столкнуться с другими планетами, включая Землю, выяснили ученые Лейденского университета в Нидерландах. О результатах их исследований пишет издание Science Alert.

Исследователи путем математического моделирования планетных систем выяснили, что из сгенерированных 2522 планет – 16,5% (357 планет) в течение 11 миллионов лет с момента своего формирования покидают свои системы, начиная дрейфовать в космическом пространстве. Из них:

покинули скопление – 282 планеты,

столкнулись с родительской звездой – 75 планет,

столкнулись с другой планетой – 34.

Стоит учесть, что масса смоделированных планет варьировалась от трех масс Земли (суперземли, почти как и теоретическая Нибиру, которая якобы в 4 раза больше Земли) до 130 масс Юпитера (коричневые карлики).

Читайте такжеУченые показали фото Нибиру – предвестницы "кровавой бани" на ЗемлеИменно столкновением с планетой-путешественницей ученые объясняют большой угол наклона оси Урана. Кроме того, еще не обнаруженная девятая планета Солнечной системы потенциально также была изгоем до тех пор, пока притяжение Солнца ее не захватило.

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Как сообщалось, что к Земле несется дуэт смертоносных планет. Одна из планет по размеру сравнима с Землей, а вторая – размером с Юпитер.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Нибиру: ложь или правда

О существовании девятой планеты ученые говорят уже давно. Ее местоположение якобы вычислили математическим путем.

Однако в той же Википедии Нибиру классифицируется как "космогоническое понятие шумеро-аккадской мифологии". Отмечается, что ни одна планета просто не могла бы существовать в облаке Оорта и поясе Койпера (место "прописки" Нибиру), так как там нет ни тепла, ни солнечного света, а температура составляет порядка –270 °C.

Нибиру: когда прилетит

Астрономы, которые не считают, что Нибиру – это ложь, объяснили ее задержку в пути тем, что планета Х якобы попала в гравитационные силки Юпитера, и планете-гиганту удалось притормозить свою "коллегу". Притормозить – но не затормозить навсегда.

На Youtube уже хватает роликов о том, что скоро Нибиру сорвется с юпитерского крючка, после чего начнет двигаться в сторону Земли еще быстрее, чем прежде.

По свежим данным, Планета X приблизится к Земле уже к 8 марта.

Тут настораживает такой момент: если планета Х уже возле Юпитера – то, получается, она уже находится в пределах нашей Солнечной системы. То, что Нибиру уже влетела в Солнечную систему, уже подтвердил и астрофизик из Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин.

Читайте такжеНибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисомА его коллега, астроном из Калифорнийского технического института Майкл Браун, пояснил, что жители Земли до сих пор не могут увидеть планету-гигант, так как она холоднее газовых гигантов. То есть увидеть ее можно разве что с помощью инфракрасного телескопа – однако такая техника доступна разве что НАСА. Вот только NASA по каким-то причинам (например, не желая сеять панику среди населения) не желает или не может подтвердить существование Нибиру.

В то же время планету такого масштаба (якобы в 4 раза больше Земли) уже давно можно было бы разглядеть сначала в телескоп, а затем и в обычный бинокль, парируют скептики.