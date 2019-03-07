Везунчики 8 марта: кому из знаков Зодиака светит "подарок судьбы"

В пятницу Овны могут получить "подарок судьбы"

В пятницу, 8 марта, в Международный женский день 2 из 12 знаков Зодиака — Близнецы и Козерог смогут добиться желаемого.

В праздничный день Овнам светит "подарок судьбы" и стоит просто воспользоваться полученным шансом, сообщают Факты.

По данным издания, для Овнов 8 Марта — благоприятный день для знакомств, которые в будущем могут стать очень важными.

Близнецы смогут решить задачи, за которые раньше даже боялись браться, и на их пути не возникнут лишние трудности. Представителям этого знака помогут быстро добиться поставленной цели уверенность в своих силах и высокая трудоспособность.

Читайте такжеЛожная личина: стали известны двойные личности среди знаков ЗодиакаКозерогам выпадет возможность осуществить задуманное, однако для этого необходимо будет потрудиться в коллективе.

Звезды предупреждают, что работа в одиночку может оказаться не такой успешной, как коллективная.

В этот день не стоит непреклонно настаивать на своем во время общения с деловыми партнерами.

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в марте 2019 года везунчиками будут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Эксперт утверждал, что Рыбам в первый месяц весны будет фантастически везти.