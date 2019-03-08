Ученые высчитали, сколько времени люди тратят на секс

Секс и время. Иллюстративное фото / cosmo.com.ua

Средняя продолжительность полового акта по всему миру составляет 5,4 минуты.

К такому выводу пришли американские специалисты после долгих исследований, сообщают западные специализированные СМИ.

Ученым пришлось столкнуться со многими трудностями. К примеру, многие из участвовавших в опросах пар просто не засекали время своих интимных игрищ. Некоторые же стеснялись говорить правду, считая, что слишком короткий половой акт негативно повлияет на их восприятие со стороны окружающих.

В результате выяснилось, что в целом нормы не бывает. Длительность секса может варьироваться до 80 вариантов − от 33 секунд на акт до 44 минут. Однако средняя продолжительность секса составяет чуть больше 5 минут.

Напомним, ранее врач назвала условия, при которых беременным нельзя заниматься сексом, а ученые рассказали, какое время суток лучше всего подходит для интима.