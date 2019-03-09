Дни дельфина и Луна без курса: нумеролог рассказала об тяжелых периодах марта

9 марта 2019, 04:12

До 20 марта не стоит браться за новые дела, посоветовала эксперт.

Нумеролог предупредила, что в марте будут дни дельфина и периоды Луны без курса
В марте будут дни дельфина и периоды Луны без курса, предупредила нумеролог / akspic.ru

Нумеролог Людмила Савина сообщила, что в субботу утром, 16 марта, в 6:11 по Киеве начнутся дни дельфина — так называют нулевые солнечные дни, а также будет период Луны без курса.

Дни дельфина продлятся с 16 марта по 21-е, в этот время стоит отдавать долги и поводить итоги, пишет ТСН со ссылкой на слова эксперта.

Нумеролог посоветовала, что до 20 марта не желательно начинать новые дела или браться за реализацию свежих проектов.

Также с 16 марта ожидаются периоды Луны без курса: с 20:04 16 числа до 2:55 17-го, с 17:19 18-го до 3:39 19го, а также с 17:22 20 числа до 3:26 21-го.

Савина предупредила, что в периоды Луны без курса люди становятся задумчивее и рассеяннее, поэтому в это время не стоит браться за новые дела, вести важные переговоры, ездить в ответственные командировка, начинать путешествие за границу, начинать серьезные перемены в семье и в доме.

Читайте такжеСтали известны двойные личности среди знаков Зодиака"Обычно, все, что происходит при Луне без курса, не находит своего логического решения или завершения", — отметила нумеролог.

В периоды Луны без курса рекомендуется закончить старые дела и избавиться от того, что мешало двигаться вперед. Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в марте 2019 года везунчиками будут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Эксперт утверждал, что Рыбам в первый месяц весны будет фантастически везти.

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