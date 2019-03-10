Умы захвачены Нибиру: в Сети посмеялись над несостоявшимся "концом света"

В Сети опубликовали шутливое стихотворение, посвященное апокалипсису 8 марта из-за Нибиру.
Пользователи Сети шутят над "очередным" несостоявшимся "концом света" в результате столкновения Земли с "планетой смерти" Нибиру, которое, как уверяли исследователи паранормальных явлений, должно было произойти в пятницу, 8 марта.
Так, пользовательница Facebook Татьяна Шеина сочинила и опубликовала в соцсети шутливое стихотворение, посвященное апокалипсису, причиной которого якобы могла стать смертоносная планета:
Сижу и третий час давлюсь кефиром:
По радио сказали поутру,
Что к нам летит ужасная Нибиру
(По-русски выражаясь, Неберу).
Казалось, сколько раз твердили миру
Не верить в откровенную муру -
Но все умы захвачены Нибиру,
Но все сердца взрывает Неберу.
В Перу накрыли логово вампиров,
Ежом окенгурилась кенгуру...
Виной тому, конечно же, Нибиру,
Вмешалась в жизнь земную Неберу.
В эфире завывает тётя Фира:
Мол, водки в рот ни капли не беру,
Но прям в окошке видела Нибиру -
Вот вылитая - крест вам! - Неберу.
Грозят нам ануннаки страшным пиром:
Землянам быть едой на их пиру,
Когда в планету врежется Нибиру,
Когда поджарит Землю Неберу.
Я закупила ладана и мирры,
Блюду аскезу - может, не умру?
Над праведными сжалится Нибиру,
Монашек не коснётся Неберу.
Но братова жена - такая мымра! -
Услышав про теорию мою,
Спросила: "Неберу? Скорее, вымрут
Все жители планеты Недаю!"
Ранее ученые NASA подтвердили существование "планеты смерти" Нибиру, которая, как полагают уфологи, приближается к Земле.
Планета Нибиру находится от Солнца на расстоянии, которое в 20 раз больше расстояния от Нептуна до Солнца (4 млрд 497 млн километров) - около 90 млрд километров.