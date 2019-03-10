Умы захвачены Нибиру: в Сети посмеялись над несостоявшимся "концом света"

Нибиру 8 марта

Пользователи Сети шутят над "очередным" несостоявшимся "концом света" в результате столкновения Земли с "планетой смерти" Нибиру, которое, как уверяли исследователи паранормальных явлений, должно было произойти в пятницу, 8 марта.

Так, пользовательница Facebook Татьяна Шеина сочинила и опубликовала в соцсети шутливое стихотворение, посвященное апокалипсису, причиной которого якобы могла стать смертоносная планета:

Сижу и третий час давлюсь кефиром:

По радио сказали поутру,

Что к нам летит ужасная Нибиру

(По-русски выражаясь, Неберу).

Казалось, сколько раз твердили миру

Не верить в откровенную муру -

Но все умы захвачены Нибиру,

Но все сердца взрывает Неберу.

В Перу накрыли логово вампиров,

Ежом окенгурилась кенгуру...

Виной тому, конечно же, Нибиру,

Вмешалась в жизнь земную Неберу.

В эфире завывает тётя Фира:

Мол, водки в рот ни капли не беру,

Но прям в окошке видела Нибиру -

Вот вылитая - крест вам! - Неберу.

Грозят нам ануннаки страшным пиром:

Землянам быть едой на их пиру,

Когда в планету врежется Нибиру,

Когда поджарит Землю Неберу.

Я закупила ладана и мирры,

Блюду аскезу - может, не умру?

Над праведными сжалится Нибиру,

Монашек не коснётся Неберу.

Но братова жена - такая мымра! -

Услышав про теорию мою,

Спросила: "Неберу? Скорее, вымрут

Все жители планеты Недаю!"

Ранее ученые NASA подтвердили существование "планеты смерти" Нибиру, которая, как полагают уфологи, приближается к Земле.

Планета Нибиру находится от Солнца на расстоянии, которое в 20 раз больше расстояния от Нептуна до Солнца (4 млрд 497 млн километров) - около 90 млрд километров.