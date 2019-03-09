Украинские хакеры отличились взломом 60 тысяч аккаунтов Facebook

Украинские хакеры атаковали Facebook / Reuters

Украинских хакеров Андрея Горбачова и Глеба Случевского обвинили во взломе 63 тысяч аккаунтов в Facebook.

Компания подала в суд на украинцев и заявила об ущербе на сумму более 75 тысяч долларов, сообщает The Daily Beast.

Хакеры связаны с компанией Web Sun Group - аутсорсинговой IT-компанией, офис которой находится в Киеве и насчитывает до 200 специалистов.

Сообщается, что злоумышленники действовали с 2016 по октябрь 2018 года – пока Facebook их не раскрыла и не выдворила со своей платформы. Вирусы они распространяли с фейковых аккаунтов, среди которых "Елена Стельмах", "Аманда Питт" и "Игорь Коломиец".

Хакеры ориентировались в своей деятельности на русскоговорящий сегмент пользователей и использовали онлайн-викторины и тесты, как например "Supertest", "FQuiz", "Megatest" и "Pechenka", для "внедрения несанкционированной рекламы".

С помощью этих "тестов" пользователи устанавливали вредоносные расширения, которые отбирали данные их профилей и списки друзей на удаленные сервера, заявили в Facebook. После этого в их ленту новостей внедрялась несанкционированная реклама от хакеров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский хакер украл миллиард рублей из российских банков и получил 13 лет колонии.