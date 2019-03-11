Ученые выяснили, сколько можно заниматься сексом без вреда для здоровья

11 марта 2019, 07:42

Исследователи утверждают, что чрезмерно активный и регулярный интим весьма неоднозначно влияет на человеческий организм.

Секс. Иллюстративное фото / MIGnews

Известный стереотип, связанный с тем, что регулярное занятие сексом хорошо влияет на организм, более-менее соответствует действительности только для молодых людей.

Такое сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ.По их данным, в США ученые в течение десятилетия исследовали взаимосвязь количества половых актов и вред, который они могут нанести здоровью.Ради проверки к эксперименту привлекли добровольцев, которых разделили на три группы: 18-29 лет, 30-39 лет и 40-49 лет. Оказалось, что для каждой из них можно вывести рекомендуемое количество секса, при превышении которого гормональный фон организма быстро ухудшается.

Читайте такжеКто хочет секса по утрам. Ученые рассказали, как ранний интим влияет на здоровьеСамое оптимальное количество половых актов для молодых людей – 112 раз в год, для второй возрастной категории – 86, для третьей – 69.Однако, ученые настаивают, что все эти рамки нечетки и нестроги — в зависимости от индивидуальных особенностей организма и психики.

Напомним, ранее ученые рассказали, как можно поправить здоровье регулярным сексом, а также поведали, как заниматься сексом дольше.

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