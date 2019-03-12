Нибиру нацелилась на тайное логово земных астрологов / David Reneke

В Сети участились случаи обнародования видео Нибиру (см. ниже). Уфологи видят в этом прямое доказательство существования и скорого приближения Планеты Х.

Ранее ученые Лейденского университета в Нидерландах опубликовали данные, что во Млечном Пути насчитывается до 100 миллиардов планет-странников с достаточно большой массой, у которых отсутствует гравитационная "привязанность" к какой-либо звезде. Эти объекты свободно летят в космосе, тем самым создавая риск столкнуться с другими планетами.

По данным уфологов, уже и сама Нибиру обзавелась спутником – FarFarOut, когда пролетала мимо Нептуна. По гипотезе специалистов Научного института Карнеги и Университета Северной Аризоны, Нибиру "выцепила" FarFarOut из гравитационного поля Нептуна.

Читайте такжеУченые показали фото Нибиру – предвестницы "кровавой бани" на ЗемлеСимволично, что у планеты Х с Нептуном давняя общая история. Даже ее саму ученые изначально обозначили как транснептуновый объект – небесное тело Солнечной системы, среднее расстояние которого до Солнца больше, чем у Нептуна (30 а. е.).

В документе NASA, обнародованном уфологами, говорится, что планета Нибиру находится от Солнца на расстоянии, которое в 20 раз больше расстояния от Нептуна до Солнца (4 млрд 497 млн километров) – около 90 млрд километров.

Целью же Нибиру, по утверждению конспирологов, является тайный штаб астрологов, расположенный на территории США.

При этом они затрудняются назвать точное место расположения данного штаба. Однако стоит отметить, что и ранее первой страной, на которую обрушит свою огненную мощь смертоносная Нибиру, называли США. Об этом сообщал астрофизик из Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин.

Сами астрологи в опасность для себя не верят. К примеру, астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии Главреду уже заявил, что на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.

А позднее добавил: "Никакая Нибиру нам уже не грозит".

Нибиру: видео

В Сети самоназванные очевидцы публикуют видео Нибиру чуть ли не ежедневно:

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Как сообщалось, что к Земле несется дуэт смертоносных планет. Одна из планет по размеру сравнима с Землей, а вторая – размером с Юпитер.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Нибиру: ложь или правда

О существовании девятой планеты ученые говорят уже давно. Ее местоположение якобы вычислили математическим путем.

Однако в той же Википедии Нибиру классифицируется как "космогоническое понятие шумеро-аккадской мифологии". Отмечается, что ни одна планета просто не могла бы существовать в облаке Оорта и поясе Койпера (место "прописки" Нибиру), так как там нет ни тепла, ни солнечного света, а температура составляет порядка –270 °C.

Нибиру: когда прилетит

Астрономы, которые не считают, что Нибиру – это ложь, объяснили ее задержку в пути тем, что планета Х якобы попала в гравитационные силки Юпитера, и планете-гиганту удалось притормозить свою "коллегу". Притормозить – но не затормозить навсегда.

По свежим данным, Планета X должна была приблизиться к Земле к 8 марта.

Тут настораживает такой момент: если планета Х уже возле Юпитера – то, получается, она уже находится в пределах нашей Солнечной системы. То, что Нибиру уже влетела в Солнечную систему, уже подтвердил и астрофизик из Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин.

Читайте такжеНибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисомА его коллега, астроном из Калифорнийского технического института Майкл Браун, пояснил, что жители Земли до сих пор не могут увидеть планету-гигант, так как она холоднее газовых гигантов. То есть увидеть ее можно разве что с помощью инфракрасного телескопа – однако такая техника доступна разве что НАСА. Вот только NASA по каким-то причинам (например, не желая сеять панику среди населения) не желает или не может подтвердить существование Нибиру.

В то же время планету такого масштаба (якобы в 4 раза больше Земли) уже давно можно было бы разглядеть сначала в телескоп, а затем и в обычный бинокль, парируют скептики.