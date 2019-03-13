Богини секса: астрологи назвали лучших любовниц среди знаков Зодиака

13 марта 2019, 06:15

Эротический гороскоп сулит некоторым знакам Зодиака море удовольствия.

Знаки Зодиака
Астрологи назвали лучших любовниц / Whats-Your-Sign

Представительниц Раков заслужено называют лидерами на любовном поприще. Астрологи рассказали, что они комфортно чувствуют себя в безграничных "рамках" любовных утех. Свой панцирь они готовы открыть для океана страсти, и подарить партнеру не менее обильные удовольствия. Но обратите внимание, что Раки довольно честолюбивы, поэтому "золотая медаль" им особенно греет душу, так что лучше и не пытаться ее отнять у них. Рак в плане непосредственно интимных вопросов - настоящие пионеры.

Среди женщин, родившихся под знаком Козерога, нередко встречаются "отличницы", давно покорившие любовные вершины. Как отмечают астрологи, зачастую эти дамы добиваются этого просто играючи. Творческая изюминка позволяет таким представительницам прекрасной половины человечества буквально схватывать на лету все премудрости плотских утех. А уж если схватят, то переучивать этих страстных "практиканток" придется упорно, пишет Styler.

Представительниц Львов заслуженно считают лидерами, при этом первенство они захватывают и на половом фронте. По словам астрологов, в марте на любовном поприще партнерам лучше не щелкать "кнутом", а баловать "пряником", причем чем больше лакомства - тем лучше. В противном случае на любой взмах кнута возле своей вельможной особы Львицы станут жестко мстить.

И наконец дамам, родившимся под созвездием Близнецов, март подарит бодрость и новые опыты интимных свершений. Все у вас будет получаться легко и естественно, даже без подготовки, так как в вашем организме есть особая опция "схватывать все на лету", добавили астрологи.

Напомним, ранее астрологи назвали самый опасный знак Зодиака.

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