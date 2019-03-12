Доктор Комаровский назвал самый правильный напиток для ребенка

Самый правильный напиток для здорового ребенка — обычная негазированная минералка, сообщил доктор Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Доктор Евгений Комаровский посоветовал, что самым правильным и самым здоровым напитком для ребенка, который ничем не болеет, является некипяченая, негазированная минеральная вода с нейтральным вкусом.

Самый полезный напиток для заболевшего ребенка, в большинстве случаев, — это средство для пероральной регидратации, написал медик в Instagram.

Комаровский объяснил, что средство для пероральной регидратации — это порошок, который растворяется в воде, в нем, как правило, содержится глюкоза и некоторые минеральные соли, необходимые заболевшему ребенку.

"Тем не менее сделаем акцент на детях здоровых. Медицинская наука однозначна — вода и только вода (является самым полезным напитком для ребенка — Ред.)", — отметил врач.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что на самом деле одна из популярных в Украине каш — манка — далеко не такая полезная, как ее принято считать, от нее практически нет пользы.