Доктор Комаровский назвал самый правильный напиток для ребенка

Больным детям стоит давать пить специальное средство, отметил врач.
Доктор Евгений Комаровский посоветовал, что самым правильным и самым здоровым напитком для ребенка, который ничем не болеет, является некипяченая, негазированная минеральная вода с нейтральным вкусом.
Самый полезный напиток для заболевшего ребенка, в большинстве случаев, — это средство для пероральной регидратации, написал медик в Instagram.
Комаровский объяснил, что средство для пероральной регидратации — это порошок, который растворяется в воде, в нем, как правило, содержится глюкоза и некоторые минеральные соли, необходимые заболевшему ребенку.
"Тем не менее сделаем акцент на детях здоровых. Медицинская наука однозначна — вода и только вода (является самым полезным напитком для ребенка — Ред.)", — отметил врач.
Какой напиток для ребенка самый правильный, самый здоровый? ⠀ Если некое средство используется для питья, для утоления жажды, то для здоровья ребенка самым полезным, самым здоровым напитком является некипяченая, негазированная минеральная вода нейтрального вкуса. ⠀ Если же речь идет о самом полезном, самом здоровом напитке заболевшему, то в большинстве случаев таким напитком самым здоровым является средство для пероральной регидратации. Это некий порошок, который растворяется в воде, в этом порошке есть, как правило, глюкоза и определенные минеральные соли, которые нужны ребенку во время болезни. ⠀ Тем не менее сделаем акцент на детях здоровых. Медицинская наука однозначна – вода и только вода. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #напитки #вода #средствадляпероральнойрегидратации
Ранее Евгений Комаровский говорил, что на самом деле одна из популярных в Украине каш — манка — далеко не такая полезная, как ее принято считать, от нее практически нет пользы.