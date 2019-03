Доктор Комаровский назвал самый правильный напиток для ребенка

Какой напиток для ребенка самый правильный, самый здоровый? ⠀ Если некое средство используется для питья, для утоления жажды, то для здоровья ребенка самым полезным, самым здоровым напитком является некипяченая, негазированная минеральная вода нейтрального вкуса. ⠀ Если же речь идет о самом полезном, самом здоровом напитке заболевшему, то в большинстве случаев таким напитком самым здоровым является средство для пероральной регидратации. Это некий порошок, который растворяется в воде, в этом порошке есть, как правило, глюкоза и определенные минеральные соли, которые нужны ребенку во время болезни. ⠀ Тем не менее сделаем акцент на детях здоровых. Медицинская наука однозначна – вода и только вода. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #напитки #вода #средствадляпероральнойрегидратации

