Диетолог рассказала о рисках для организма из-за соблюдения Великого поста

Организму человека, соблюдающего Великий пост, грозит дефицит кальция, предупредила диетолог / minagro.gov.ua

Врач-диетолог Мирослава Березовая сообщила, что у человека при соблюдении Великого поста 2019 из-за отсутствуя в рационе на протяжении длительного времени кисломолочных продуктов может возникнуть дефицит кальция.

Кальций важен для здоровья нервной системы, сердца, сосудов, костей и зубов, чтобы нормализовать его уровень в организме во время поста, нужно есть каждый день семена кунжута и подсолнечника, орехи, шпинат и капусту, рассказала эксперт Здоровью24.

По словам медика, резкое ограничение потребления молочных и кисломолочных продуктов может негативно повлиять на состав микрофлоры кишечника.

Диетолог объяснила, что благодаря микрофлоре правильно работает пищеварение, хорошо всасываются полезные вещества. "Чтобы нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, необходимо включить в рацион овсяную кашу и квашеную капусту…", — посоветовала врач.

Напомним, Великий пост 2019 начался 11 марта, он будет длиться 48 дней и закончится 27 апреля в полночь.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.