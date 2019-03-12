Верховная Рада рассмотрит петицию о легализации марихуаны

Марихуана / ipnews.in.ua

Петиция с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной Рады.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

Также требуется обеспечить соблюдение прав человека на доступ и использование эффективных лекарственных средств, в том числе изготовленных на основе конопли.

Кроме того, парламент призывают создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающие использование продуктов с содержанием каннабиноидов.

"Нужно урегулировать вопрос легального оборота (приобретение, хранение, перемещение) продуктов, содержащих каннабиноиды, в том числе больными лицами, которые их применяют исключительно в собственных медицинских целях по назначению врача и без цели сбыта", - идет речь в петиции.

Согласно закону Об обращении граждан электронная петиция, адресованная ВР, должна набрать как минимум 25 тысяч подписей граждан в течение трех месяцев с момента обнародования обращения. После этого на сайте Рады в течение трех рабочих дней должны опубликовать данные о начале рассмотрения электронной петиции.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун ранее заявила, что каннабис (официальное название марихуаны – ред.) можно использовать в медицинских и научных целях, основываясь на аналогичном опыте многих стран мира.