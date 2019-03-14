Ученые рассказали, что нужно постоянно есть для хорошего секса

14 марта 2019, 07:32

Оказывается, правильное питание чуть ли не главный залог хорошего секса.

Секс и еда / Mail.ru

Врачи-сексологи составили топ-3 продуктов, которые стоит есть ради того, чтобы улучшилась интимная жизнь.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Elle.

1.Миндаль насыщен питательными веществами вместе с несколькими микроэлементов, которые важны для сексуального здоровья и способности к размножению − цинк, селен и витамин Е.

2. Шоколад. Он способствует выбросу "гормона счастья" серотонина и содержит фенилэтиламин — природный стимулятор, вызывающий сексуальное возбуждение и чувство удовлетворенности.

3. Инжир. Такие плоды − превосходный афродизиак, поскольку содержат клетчатку, играющую важную роль для здоровья сердца и, соответственно, приливу крови к половым органам.

Напомним, ранее ученые назвали фрукты, улучшающие потенцию, а также поведали, в какое время суток лучше всего заняться сексом.

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продукты еда секс интим
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