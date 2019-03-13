Психологи назвали причины, по которым мужчина изменяют партнершам

13 марта 2019, 20:13

В общем фразочка из песни: "Все мужчины изменяют своим женам" довольно близка к истине.

Измена
Измена. Иллюстративное фото / Sem40

Печально, но факт, практически любая девушка/женщина не застрахована от измены своего партнера.

Об этом сообщает портал Grodno24 со ссылкой на исследования причин измен, проведенных психологами.

Причина № 1. Нужда в эмоциональной подпитке.

Хотя мужчины и не так уж часто нуждаются в том, чтобы их выслушали и поддержали, порой поддержка нужна и им. Только чаще всего, когда они приходят с этим к партнерше, то получают нравоучения и головомойки. Поэтому они и идут за этим к другим женщинам. Секс прилагается.

Причина № 2. Отсутствие хорошего секса.

Важно всегда помнить, что без интима не бывает крепких отношений. Поэтому если мужчины не получают его от постоянной партнерши в нужной мере, то зачастую "добирают" секс на стороне. Также они часто изменяют, когда их сексуальная жизнь с партнершей ускучняется и опресняется. Тогда мужчины и находят себе другую женщину, готовую на эксперименты в постели.

Читайте такжеПсихологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на изменуПричина № 3. Регулярные ссоры

Отсутствие эмоциональной стабильности и прилагающие к ней ссоры пары – достаточно распространенный фактор мужской измены. Натерпевшись от партнерши, "выносящих" мозг, мужчины часто начинают тянутся к другим дамам – мягким и нежным девушкам.

Причина № 4. Желание самоутверждения. Оно возникает в основном у закомплексованных и неуверенных в себе мужчин. Секс с несколькими женщинами одновременно повышает их самооценку.

Причина № 5. Убежденность в том, что его поход "налево" простят

Почти каждый мужчина боится изменять или мучается, убитый виной после измены. Но если женщина сразу "мудро" прощает, то он, скорее всего, начнет ходить "налево" постоянно.

Напомним, ранее ученые рассказали, как легко распознать неверную женщину, а также  сексологи назвали самые оскорбительные формы супружеской измены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
измена мужчина женщина секс Психологи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:13
Психологи назвали причины, по которым мужчина изменяют партнершам
20:10
Украина вслед за ЕС закрыла небо для аварийных Boeing 737
20:06
Социальная доктрина Юлии Тимошенко получила поддержку Федерации профсоюзов Украины выборы
19:49
"Где отрубленные руки?": в Чернигове Порошенко встретили акцией протеста Видео
19:42
Британские СМИ: Украинская молодежь хочет перемен и делает ставку на Зеленского
19:26
Эксперт рассказала, каким должен быть прожиточный минимум украинца
18:57
В ООН определились со статусом задержанных Россией украинских моряков
18:23
Вашингтон создал ведомство для борьбы с финансовыми преступлениями России
18:22
В США суд приговорил экс-политтехнолога Януковича Манафорта к тюрьме Видео
17:40
"Под синькой придумали": Киркоров вознегодовал по поводу "заказа" его убийства Галкиным
16:55
Проект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школах
16:27
Березенко вызвали на допрос в полицию из-за подкупа избирателей - Бутусов
16:12
В ПриватБанке подняли тревогу из-за новой схемы мошенничества с картами
15:52
В Газпроме рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2
15:28
БДСМ-группа, блогер-андрогин, "женщина-гора": чем будет удивлять Евровидение-2019 Видео
15:22
"Что взяток не брали – выяснили путем опроса в коридоре?": НАБУ ткнули носом в их промахи в деле по оборонке Видео
15:19
"Борщ из Чебурашки" vs "Лай из соседнего села": Зеленский поглумился над критикой от Тимошенко
14:59
Хуже, чем в Уганде, но лучше, чем Питер: названо место Киева в рейтинге лучших для жизни городов мира Видео
14:51
"Оголтелая русофобская линия": У Путина прокомментировали санкции США насчет его денег
14:20
Американский генерал рассказал, где в Украине и Европе Россия нанесет военные удары
14:16
Зеленский обгоняет Порошенко при любом раскладе: чем интересен новый соцопрос Видео
14:04
Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы
13:52
Синоптик назвала "роскошные" синоптические дни в Украине Видео
13:45
Исчезли счета за газ в платежках: в Нафтогазе забили тревогу из-за монетизации субсидий Видео
13:19
"На виселицу!": российский журналист рассказал, чем для Путина и Украины обернется крах "лубянского рейха" Видео
13:08
Жеребьевка 1/4 Лиги Европы 2019: когда пройдет и где смотреть
12:51
"Я не виню": Вера Брежнева впервые прокомментировала развод сестры с Цекало Видео
12:44
Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов 2019: когда пройдет и где смотреть
12:25
Часть Украины накроет "знакомый" циклона Franz — синоптик Видео
12:21
Хищения в армии только сплотят жлобо-элиту за право воровать и дальше мнение
12:01
"Филипп очень расстроен, что так дешев": Галкин прокомментировал "заказное убийство" Киркорова Видео
11:55
"Побег Порошенко" высмеяли: в Сети показали, как за президентом "гонится" Путин Фото
11:48
СМИ выяснили, когда и зачем Путин собрался в аннексированный Крым Видео
11:42
"Я украинской певицей не была": Вера Брежнева сделала громкое заявление Видео
11:00
"Взрывная ссора": под Ясиноватой в блиндаже погибли двое военных — СМИ
10:44
Девушка дня Instagram: стройная красотка Сидни Карлсон Фото
10:40
Украинцы превращаются в скрытых коллаборантов России мнение
10:30
В Сети засекли всплеск сбоев в работе Gmail
10:27
"Скоро можно устроить на Красной площади радиационный фон": журналист сообщил о новом оружии Украины Видео
10:14
"Газманов провалился": видео с певцом стало вирусным, но окалазось фейком Видео
09:58
Саакашвили "намылился" в Украину, а в Госпогранслужбе уже дали от ворот поворот Видео
09:49
Юлия Началова в реанимации: певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
09:38
Как Керченский мост превратился в головную боль для самой России мнение
09:29
Все ради Пугачевой: террорист заявил, что убить Киркорова собирался по приказу Галкина
09:28
Военный эксперт рассказал о боеспособности сил "Л/ДНР"
08:56
Не дождались выборов: доллар и евро рванули вверх Видео
08:37
Прошерстить активы Путина: в Конгрессе США приняли ряд документов касательно РФ и Крыма Видео
08:15
Появилась интерактивная карта переходов храмов и соборов в ПЦУ Видео
07:53
"Должны ответить – отвечаем": в НАБУ прокомментировали оборонный скандал Видео
07:29
В Украину возвращаются морозы: синоптики уточнили прогноз до конца недели Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться