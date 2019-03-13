Психологи назвали причины, по которым мужчина изменяют партнершам

Измена. Иллюстративное фото / Sem40

Печально, но факт, практически любая девушка/женщина не застрахована от измены своего партнера.

Об этом сообщает портал Grodno24 со ссылкой на исследования причин измен, проведенных психологами.

Причина № 1. Нужда в эмоциональной подпитке.

Хотя мужчины и не так уж часто нуждаются в том, чтобы их выслушали и поддержали, порой поддержка нужна и им. Только чаще всего, когда они приходят с этим к партнерше, то получают нравоучения и головомойки. Поэтому они и идут за этим к другим женщинам. Секс прилагается.

Причина № 2. Отсутствие хорошего секса.

Важно всегда помнить, что без интима не бывает крепких отношений. Поэтому если мужчины не получают его от постоянной партнерши в нужной мере, то зачастую "добирают" секс на стороне. Также они часто изменяют, когда их сексуальная жизнь с партнершей ускучняется и опресняется. Тогда мужчины и находят себе другую женщину, готовую на эксперименты в постели.

Читайте такжеПсихологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на изменуПричина № 3. Регулярные ссоры

Отсутствие эмоциональной стабильности и прилагающие к ней ссоры пары – достаточно распространенный фактор мужской измены. Натерпевшись от партнерши, "выносящих" мозг, мужчины часто начинают тянутся к другим дамам – мягким и нежным девушкам.

Причина № 4. Желание самоутверждения. Оно возникает в основном у закомплексованных и неуверенных в себе мужчин. Секс с несколькими женщинами одновременно повышает их самооценку.

Причина № 5. Убежденность в том, что его поход "налево" простят

Почти каждый мужчина боится изменять или мучается, убитый виной после измены. Но если женщина сразу "мудро" прощает, то он, скорее всего, начнет ходить "налево" постоянно.

Напомним, ранее ученые рассказали, как легко распознать неверную женщину, а также сексологи назвали самые оскорбительные формы супружеской измены.