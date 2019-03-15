Диетолог назвала привычные продукты-яды для организма

Консервированные огурцы и помидоры являются ядом для организма, предупредила диетолог / kakprosto.ru

Врач-диетолог, иммунолог и генетик Людмила Гончарова сообщила, что огурцы и помидоры полезны для человека, когда они свежие, а в после консервирования становятся ядом для организма.

При консервировании овощи насыщаются солью в огромном количестве, сахаром и кислотой, из-за избытка этих веществ отекает слизистая оболочка, рассказала эксперт в интервью Українським новинам.

По словам медика, как только человек начинает подвергать помидоры или огурцы термообработке, овощи теряют витамины и минералы.

"Консервированные огурцы и помидоры — это яд для организма… Как только мы начинаем что-то делать с ними — консервировать, запекать, мы теряем витамины и минералы, которые в них находятся. Они очень чувствительны к этому и теряют биологический заряд, не могут общаться с нашей клеткой", — отметила собеседница.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.