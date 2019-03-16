Нибиру на Пасху-2019 разобьет Землю как пасхальное яйцо - ученые

Как Пасха 2019 связана с Нибиру / Reuters

Похоже, планета Нибиру-Х всерьез решила подпортить землянам самые важные весенние праздники. Ну, или это решение уфологов, которые исследуют Нибиру.

Напомним, Нибиру так и не дождались сначала на 14 февраля, День влюбленных, а затем на 23 февраля, День защитника в России. После чего ученые перенесли дату апокалипсиса на 8 марта, Международный женский день. Но снова не угадали.

Теперь уфологи и конспирологи утверждают, что Пасха 2019 связана с Нибиру.

Читайте такжеНибиру нацелилась на тайное логово земных астрологовДата Пасхи 2019, по их вычислениям, связана с концом света в 2019 году. Так, Нибиру своим убийственным излучением просто расплющит Землю 28 апреля, то есть как раз в Светлое Воскресенье Христово.

По новой теории, речь идет о гравитационных волнах огромной силы, которые спровоцируют бесчисленные цунами и ураганы на поверхности Земли. От этой "магнитной бури" страдать будут не только метеозависимые люди, утверждают исследователи Нибиру.

Насколько правдивым окажется новый прогноз – узнаем уже в следующем месяце.

Нибиру: видео

В Сети самоназванные очевидцы публикуют видео Нибиру чуть ли не ежедневно:

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Как сообщалось, что к Земле несется дуэт смертоносных планет. Одна из планет по размеру сравнима с Землей, а вторая – размером с Юпитер.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Нибиру: ложь или правда

О существовании девятой планеты ученые говорят уже давно. Ее местоположение якобы вычислили математическим путем.

Однако в той же Википедии Нибиру классифицируется как "космогоническое понятие шумеро-аккадской мифологии". Отмечается, что ни одна планета просто не могла бы существовать в облаке Оорта и поясе Койпера (место "прописки" Нибиру), так как там нет ни тепла, ни солнечного света, а температура составляет порядка –270 °C.

Нибиру: когда прилетит

Астрономы, которые не считают, что Нибиру – это ложь, объяснили ее задержку в пути тем, что планета Х якобы попала в гравитационные силки Юпитера, и планете-гиганту удалось притормозить свою "коллегу". Притормозить – но не затормозить навсегда.

Тут настораживает такой момент: если планета Х уже возле Юпитера – то, получается, она уже находится в пределах нашей Солнечной системы. То, что Нибиру уже влетела в Солнечную систему, уже подтвердил и астрофизик из Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин.

Читайте такжеНибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисомА его коллега, астроном из Калифорнийского технического института Майкл Браун, пояснил, что жители Земли до сих пор не могут увидеть планету-гигант, так как она холоднее газовых гигантов. То есть увидеть ее можно разве что с помощью инфракрасного телескопа – однако такая техника доступна разве что НАСА. Вот только NASA по каким-то причинам (например, не желая сеять панику среди населения) не желает или не может подтвердить существование Нибиру.

В то же время планету такого масштаба (якобы в 4 раза больше Земли) уже давно можно было бы разглядеть сначала в телескоп, а затем и в обычный бинокль, парируют скептики.