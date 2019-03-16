Нибиру на Пасху-2019 разобьет Землю как пасхальное яйцо - ученые

16 марта 2019, 05:43

По новой теории, речь идет об Апокалипсисе из-за гравитационных волн огромной силы.

Пасха, Киев
Как Пасха 2019 связана с Нибиру / Reuters

Похоже, планета Нибиру-Х всерьез решила подпортить землянам самые важные весенние праздники. Ну, или это решение уфологов, которые исследуют Нибиру.

Напомним, Нибиру так и не дождались сначала на 14 февраля, День влюбленных, а затем на 23 февраля, День защитника в России. После чего ученые перенесли дату апокалипсиса на 8 марта, Международный женский день. Но снова не угадали.

Теперь уфологи и конспирологи утверждают, что Пасха 2019 связана с Нибиру.

Читайте такжеНибиру нацелилась на тайное логово земных астрологовДата Пасхи 2019, по их вычислениям, связана с концом света в 2019 году. Так, Нибиру своим убийственным излучением просто расплющит Землю 28 апреля, то есть как раз в Светлое Воскресенье Христово.

По новой теории, речь идет о гравитационных волнах огромной силы, которые спровоцируют бесчисленные цунами и ураганы на поверхности Земли. От этой "магнитной бури" страдать будут не только метеозависимые люди, утверждают исследователи Нибиру.

Насколько правдивым окажется новый прогноз – узнаем уже в следующем месяце.

Нибиру: видео

В Сети самоназванные очевидцы публикуют видео Нибиру чуть ли не ежедневно:

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Как сообщалось, что к Земле несется дуэт смертоносных планет. Одна из планет по размеру сравнима с Землей, а вторая – размером с Юпитер.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Нибиру: ложь или правда

О существовании девятой планеты ученые говорят уже давно. Ее местоположение якобы вычислили математическим путем.

Однако в той же Википедии Нибиру классифицируется как "космогоническое понятие шумеро-аккадской мифологии". Отмечается, что ни одна планета просто не могла бы существовать в облаке Оорта и поясе Койпера (место "прописки" Нибиру), так как там нет ни тепла, ни солнечного света, а температура составляет порядка –270 °C.

Нибиру: когда прилетит

Астрономы, которые не считают, что Нибиру – это ложь, объяснили ее задержку в пути тем, что планета Х якобы попала в гравитационные силки Юпитера, и планете-гиганту удалось притормозить свою "коллегу". Притормозить – но не затормозить навсегда.

Тут настораживает такой момент: если планета Х уже возле Юпитера – то, получается, она уже находится в пределах нашей Солнечной системы. То, что Нибиру уже влетела в Солнечную систему, уже подтвердил и астрофизик из Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин.

Читайте такжеНибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисомА его коллега, астроном из Калифорнийского технического института Майкл Браун, пояснил, что жители Земли до сих пор не могут увидеть планету-гигант, так как она холоднее газовых гигантов. То есть увидеть ее можно разве что с помощью инфракрасного телескопа – однако такая техника доступна разве что НАСА. Вот только NASA по каким-то причинам (например, не желая сеять панику среди населения) не желает или не может подтвердить существование Нибиру.

В то же время планету такого масштаба (якобы в 4 раза больше Земли) уже давно можно было бы разглядеть сначала в телескоп, а затем и в обычный бинокль, парируют скептики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Пасха конец света Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:12
Новое подорожание: эксперт назвал причину роста цен на электроэнергию в Украине
05:43
Нибиру на Пасху-2019 разобьет Землю как пасхальное яйцо - ученые Видео
05:43
Гороскоп на 16 марта: Глоба предупредил, кому из знаков Зодиака грозят неприятности Видео
05:02
Слава Каминская заметно похудела, чем вызвала фурор в сети
04:16
Российские банки "будут гнать доллары внутри себя", чтобы обойти санкции США
04:01
К границам РФ подлетел ядерный бомбардировщик США
03:40
"Вы все сдохните": в Киеве мужчина с мачете нападал на прохожих
02:54
Не узнать: Мишель Андраде стала блондинкой в новом видео Видео
02:01
В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова
01:13
Скільки коштує та як скласти на 200 балів: все, що слід знати про пробне ЗНО 2019 Видео
00:24
Путин сам посеял русофобию в Украине – эксперт
15 марта, пятница
23:55
Холостяк 9 оказался обжигающе горячим: чем поразило новое шоу Видео
23:25
"Разберемся изнутри": в Конституционном суде прокомментировали бунт судей против Шевчука Видео
23:23
Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса Видео
23:02
"Иногда и по морде нужно дать": в России пообещали практический ответ на санкционную зависимость Запада Видео
22:49
Трамп назначил нового главнокомандующего сил НАТО в Европе
22:25
НАТО поможет: Порошенко нашел повод остаться на второй срок Видео
22:17
Выборы-2019: Климкин осадил ОБСЕ из-за решения по российским наблюдателям
21:55
Украина предложила включить вопрос оккупации Крыма в Минские соглашения
21:43
В МИД Британии раскрыли истинный смысл новых санкций против России Видео
21:32
Евросоюз сделает публичное заявление об аннексии Крыма
21:11
Кроме Украины: Саакашвили назвал страны, на которые может напасть Россия
20:50
В Нафтогазе объяснили, откуда взяли деньги на огромные премии сотрудникам Видео
20:18
Киев обвинил Москву в подготовке наступления с моря
20:00
Половина украинцев готовы поддержать автономию ОРДЛО – соцопрос
19:59
"Вопрос независимости и достоинства каждого человека": певица Руслана рассказала, как спасти планету Фото
19:50
Дома и в школе: социологи выяснили, насколько украинский язык в Украине популярнее русского Видео
19:33
Константинополь не обидится: Филарет захотел изменить устав ПЦУ Видео
19:25
Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника АП Видео
19:13
В Генштабе ВСУ рассказали, на сколько увеличилась армия за четыре года
18:56
Черная пятница для РФ: вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ Видео
18:43
"Там на нас давить не будут": Порошенко пообещал довести долю ЕС в экспорте до 50%
18:14
"Люди истекали кровью и умирали": свидетели рассказали подробности теракта в Новой Зеландии
17:48
Тимошенко лидирует в первом туре - соцопрос
17:45
США ввели новые санкции против РФ из-за Украины
17:09
"Болезненные ассоциации с Брейвиком": как мир отреагировал на теракт в Новой Зеландии
17:08
США отказались создавать военную базу в Польше - СМИ
16:28
"Оплодотворили как лошадь": экс-жена Майкла Джексона призналась об отсутствии секса с певцом
16:21
Порошенко оценил возможность создания автономий в Украине
15:58
"Вы нас довели": на Закарпатье Порошенко поблагодарили за бедность Видео
15:41
В "ДНР" готовят кровавую провокацию с массовыми жертвами - Информсопротивление Фото Видео
15:16
Россияне отказались считать аннексию Крыма "полезной"
15:08
Внезапно умерла 18-летняя сестра экс-солиста One Direction Луи Томлинсона
15:01
Телетрейд: отзывы о профессиональном финансовом консалтинге в Украине новости компании
15:00
"Автофекалия", "циничные бандеры" и "украинская оккупация". Все оговорки Порошенко Видео
14:45
Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги Европы
14:39
Устроивший расстрел в Новой Зеландии Брентон Таррант приезжал в Украину
14:36
Выборы-2019: идея наблюдать за выборами по видео вызвала в ЦИК улыбку
14:34
Порошенко поблагодарил украинцев "за защиту врага" Видео
14:10
Выборы-2019: ОБСЕ включила в список наблюдателей россиян
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться