"Мечты Рака": астролог спрогнозировал судьбу Януковича

Виктор Янукович может вернуться в Донецк, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что бывший беглый президент Виктор Янукович может вернуться в Донецк после того, как Донбасс получит определенный статус.

Экс-президент мечтает вернуться в Украину, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

Собеседник отметил, что Янукович по знаку Зодиака Рак (родился 9 июля 1950 года), "Рак — это всегда родина, это мечты о том, чтобы вернуться к себе на родину, к себе в страну".

"Скорее всего, так оно и произойдет, когда, возможно, каким-то образом Донбасс получит определенный статус, Янукович вернется к себе на вотчину, на Донбасс. Его Донецк, именно туда он может вернуться…", — добавил астролог.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.