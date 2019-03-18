Ученые рассказали, почему у женщин случается аллергия на секс

Аллергия. Иллюстративное фото / u-f.ru

Итальянские ученые забили тревогу по поводу того, что участились случаи аллергических реакций на секс - у девушек и женщин.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. По их данным, в последнее время женщины часто оказываются в оказываются в больнице после, того как занялись с партнером оральным сексом. Оказывается, всему виной антибиотики, которые употребляют мучжины. В их семенной жидкости, таким образом, содержится вещество амоксициллин, которое и вызывает в женском организме аллергические реакции.

По словам американских медиков, такая разновидность аллергии не редкость и в США. За последние три года она была диагностирована у 40 тысяч американок.

Напомним, ранее ученые выяснили, от каких сексуальных фантазий женщины заводятся сильнее всего, а также выяснили, почему женщины перестают хотеть секса.