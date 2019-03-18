Мощнейшая магнитная буря марта 2019: что делать

Мощнейшая магнитная буря марта 2019 ожидается 19 марта / фото: donbass.ua

Март 2019, с точки зрения частоты и интенсивности магнитных бурь, оказался крайне насыщенным месяцем.

Причем мощнейшая магнитная буря марта 2019 ожидает украинцев уже завтра, в этот вторник.

Сильная и мощная магнитная вспышка 19 марта способна спровоцировать значительное ухудшение самочувствия, также людей ждет обострение хронических заболеваний.

Стоит отметить, что особое место в зоне риска занимают люди с болезнями сердца. Им стоит особо тщательно следить за своим здоровьем в эти дни. Да и людям в целом медики советуют соблюдать умеренную физическую активность.

Еще одна мощная вспышка наступит практически следом – 21 марта. Она может негативно повлиять не только на физическое состояние, но и на эмоциональное. Психологи уже порекомендовали по возможности провести день в одиночестве, избегая больших скоплений людей, чтобы минимизировать возможные проблемы и конфликтные ситуации.

Кроме того, сильная вспышка произойдет и 22 марта. Она особую опасность представляет для гипертоников. Также следует быть осторожными людям, которые страдают от нервных и психических расстройств.

Также в конце марта Земле грозят четыре метеоудара. Это будут слабые магнитные бури.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.