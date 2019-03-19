Ученые выяснили, чем опасен просмотр частого просмотра порно для женщин

19 марта 2019, 04:26

В общем, девушкам и женщинам регулярно баловаться порно строго не рекомендуется.

Порно. Иллюстративное фото / Maxim

Руководство британского телеканала BBC Three опросило молодых женщин на предмет того, какое влияние на них оказал просмотр порно в юности.

По словам 24-летней Нилам Тейлор (Neelam Tailor), она долго ходила ошеломленной, после того, как впервые посмотрела порно в 12 лет.

"Я была очень шокирована. Знаете, в детстве вы смотрите романтические фильмы, где люди влюблены, а секс приятен и чист", — отметила девушка. Однако шоковое состояние быстро прошло, Тейлор вошла во вкус и начала воспринимать жесткое порно как нечто обыденное. Со временем у нее появились собственные вкусовые предпочтения в "клубничке" − она начала смотреть ролики, в которых девушек силой принуждали к сексу, а также видео любовных утех между пожилыми мужчинами и молодыми женщинами. Нилам полагает, что просмотр порно, сильно повлиял на ее сексуальные предпочтения.

Читайте такжеПогиб не на работе: В Мексике скончался порнозвезда и обладатель ''порно-Оскара''С ней согласна 25-летняя Сара. Она также увидела порно задолго до того, как начала лишилась дественности. Она смотрела откровенные ролики один-два раза в неделю и больше. Саре казалось, что она "просто удовлетворяет свою потребность". Вскоре она полюбила порно с групповым сексом, в которых актрис вдобавок унижали и били. Теперь Саре крайне тяжело достичь оргазма, не прибегая к методам дополнительной стимуляции − фаллоимитатора или, опять же, порно.

По словам сотрудницы Института психосексуальной медицины, доктора Лейлы Фродшам, в ее более чем двадцатилетней практике не было ни одного случая жалоб женщин на порнозависимость. А вот мужчины с подобными проблемами обращаются довольно часто.

Напомним, ранее в Европе хотят ввести в школах уроки порно. Позднее в Британии  шокированные жестким порно матери снимут "нежный" XXX-фильм для детей.


 

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Британия порно девушки секс порнозависимость
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