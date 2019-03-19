Удачные замужества и поменьше кровавого угара: что сулит гороскоп до конца марта 2019

Гороскоп до конца марта 2019

В ближайшие дни нас ждет весеннее равноденствие 2019 и полнолуние в марте. И положение планет в этот период обещает как позитив, так и не совсем благоприятные события.

Луна только что соединилась с Регулом, а это обещает, что кто-то получит или укрепит власть, отмечает Telegram-канал Сухарева башня.

По прогнозу астрологов, 21 марта – в полнолуние – Луна будет находится в Деве во взаимном аспекте с Венерой. А это отличное время для любых операций с деньгами, а также для заключения брака.

Читайте такжеСемь дел, которые нужно сделать в полнолуние, чтобы привлечь деньги, любовь и счастье23 марта Марс перейдет в знак Тельца. Это гарантирует снижение градуса агрессии, воинственности, а заодно и кровавого угара в новостях.

"25 марта ретроградный Меркурий соединится с Нептуном. Активизируется какой-то незавершенный гештальт. Причем как в частной жизни, так и глобальном контексте. Незадолго до президентских выборов в Украине это вполне закономерно", – отмечает Telegram-канал.

Ранее астролог рассказала, что нельзя делать в период ретроградного Меркурия. В марте необходимо начать высыпаться, отметила эксперт.

Также астролог Людмила Халанская в эксклюзивном комментарии Главреду прокомментировала скандал вокруг хищений в оборонке. На ситуацию, по ее словам, влияет положение Сатурна.

"Сатурн не тот астрологический фактор, который можно задобрить или обмануть. Он призывает к ответу и жестко наказывает всех, кто не хочет жить по закону. И никакие деньги, связи и кумовья-генпрокуроры здесь не помогут", – отметила Халанская.