Секс, приключения и скандалы: астролог назвал счастливчиков и лузеров среди знаков Зодиака

Влад Росс дал новый астрологический прогноз

На текущей неделе среди знаков Зодиака очень хорошая ситуация у будет складываться для Близнецов.

Как рассказал известны астролог Влад Росс, людей, родившихся под этим знаком Зодиака, ждут дальние поездки, приключения, острова. Взаимоотношения с родственниками будут укрепляться, возможно нахождение протекции. При этом он дал главный совет для Близнецов – не сидеть на месте, не лежать в кровати.

Он подчеркнул, что Водолеев ожидает блестящая ситуация в сексуальном отношении. "Венера будет в вашем знаке и там же – Черная Луна. На этой неделе они могут повстречать любовь всей своей жизни. Ваше обаяние будет зашкаливать, не упустите момент", - говорит астролог.

Влад Росс прогнозирует, что хорошая ситуация сложится и у Весов - прежде всего, связанная с местом работы, с деятельностью. Он говорит, что их могут вернуть на высокую должность, которую они когда-то потеряли. У Весов благоприятная ситуация в плане творчества, раскрытия своих возможностей. Благодаря трудоголизму и вдохновению они действительно могут себя раскрыть.

Астролог также подчеркнул, что не очень хорошая ситуация складываться у Тельцов. "Жесткая квадратура Марса с Венерой в Водолее. Можно поругаться с любимым человеком на ровном месте. Повышается опасность разрушения брака. Поэтому на этой неделе я советую Тельцам принимать ситуацию как есть, не пытаться идти на конфликт. Просто на время перестать быть упрямыми", - сказано в его прогнозе, опубликованном на uaportal.com.

Кроме того, Влад Росс отметил, что не очень хорошая ситуация складывается и для зодиакального знака Льва. У них могут быть сражения с начальством. Постарайтесь воздержаться от попыток доказать что-то вышестоящим. Могут быть сложности с общением, ниспровержение с должности и увольнение. Любые карьерные перестановки и передвижения на этой неделе нежелательны.

"А у Стрельцов может быть затмение рассудка. Им может показаться: мы крутые, у нас всё получится, мы всё сделаем – но на самом деле это не так. Особенно это касается здоровья. Лучше отменить важные медицинские процедуры или операции, наращивание груди, липосакцию или что-то еще – они могут принести не тот результат, который ожидается. И самое главное – активность на этой неделе для них чревата. Проявляйте лояльность во взаимоотношениях с обществом", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог спрогнозировал результат президентских выборов в Украине.