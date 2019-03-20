Стали известны "рецепты" счастья

Помощь другим делает человека счастливее, сообщила Ульяна Супрун / feelin.kiev.ua

Временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Международный день счастья (отмечается 20 марта), ссылаясь на данные ученых, сообщила, что человеку помогают жить счастливее, в частности, помощь другим и вхождение в состав какой-либо группы.

Человек становится счастливее, когда посвящает себя делу, которое ему нравится, написала чиновница в Facebook.

По словам Супрун, для того, чтобы чувствовать себя счастливее, нужно быть физически активным, следить за рационом, пытаться больше общаться и обращать внимание на свое психическое здоровье.

"От занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и ендоканабионоиды — соединения, которые дарят нам счастье, удовольствие, эйфорию и улучшают настроение", — отметила и.о. главы Минздрава.

Чиновница добавила, что для ощущения счастья нельзя пропускать приемы пищи и не стоит переедать.

"Ученые советуют обязательно потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей. …молочная продукция, хумус и фалафель богатые триптофаном — аминокислотой, из которой образуется тот самый серотонин", — подчеркнула автор.

"Социализируйтесь и старайтесь больше общаться. Это мощный стимулятор мозга. Общение и поддержка существенно уменьшают риск депрессивных состояний, синдрома выгорания и сердечно-сосудистых болезней", — посоветовала и.о. министра. Ранее Ульяна Супрун сообщила, что мозг воспринимает недостаток сна как тревожность, из-за недосыпа человек рискует попасть в замкнутый круг — проснуться среди ночи, думать об измене, на следующий день чувствовать усталость и еще большую тревогу, а потом опять не спать из-за двойного волнения.