Ученые выяснили, как бытовые хлопоты влияют на регулярность секса

Секс. Иллюстративное фото / poradnykzhinky.com

Группа американских социологов во главе с Дэниелом Карлсоном, Амандой Миллер и Шэрон Сасслер установили, что распределение бытовых обязанностей среди супругов напрямую влияет на их сексуальную жизнь.

Для такого вывода ученые использовали данные двух всеамериканских исследований − Национального исследования семьи и домашних хозяйств (NSFH, 1987-1988), и Исследование брака и отношений (MARS, 2006), которые охватили более 11 тысяч человек.

Читайте такжеУченые рассказали, почему у женщин случается аллергия на секс"Мы исследовали взаимосвязь между исполнением домашних обязанностей и постоянство секса между супругами. Оказывается, что приготовление пищи, мытье посуды, уборка дома, шопинг, стирка, в котором участвуют оба супруга, приводит к тому, что они имеют регулярный интим", − заявили исследователи.

Но самое почетное место в списке домашних дел занимает мытье посуды — пары, где этим занимались мужчины, гораздо меньше ссорились и регулярно занимались сексом. Конкретно же дамы, помимо этого, готовы куда чаще ласкать партнеров, если те берут на себя покупки в супермаркете.

Напомним, ранее ученые выяснили, как секс влияет на способность людей к работе. Позднее никогда не занимавшаяся сексом женщина ухитрилась родить ребенка.