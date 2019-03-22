Сексологи рассказали, в каком возрасте вредно регулярно смотреть порно

22 марта 2019, 00:40

Оказывается, постоянное баловство просмотром порнофильмов и порнороликов имеет далеко идущие последствия.

Налог порно
Иллюстративное фото / New York Post

Слишком частый просмотр порно в Сети в подростковом возрасте крайне негативно влияет на их любовные отношения во взрослом возрасте.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail со ссылкой на исследования экспертов-сексологов. По их словам, очень много людей, которые в пубертате смотрели много порно, страдают от того, что не могут получить от партнеров желанного секса.

Кроме того, сексолог утверждают, что порноматериалы вызывают у подростков зависимость. Постепенно они смотрят "клубничку" все регулярнее. После этого сексуальная жизнь им приносит минимум удовольствия — в отличие от порнографии.

Напомним, ранее ученые выяснили, чем опасен частый просмотр порно для женщин. До этого итальянский священник утверждал, что порно очень популярно из-за происков дьявола.

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