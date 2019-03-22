Нибиру атакует: эксперты выдвинули жуткую теорию уничтожения Земли

Нибиру способна спровоцировать глобальные катаклизмы / David Reneke

Загадочная планета Нибиру уже вторглась в Солнечную систему, что привело к катаклизмам, которые обрушились на Землю.

Как подчеркнул уфолог Скотт Уоринг, атакующая Солнце Планета Х запечатлена на снимках NASA, при этом Нибиру, маскируясь под корабль пришельцев, вплотную приблизилась к Светилу.

"Правительство США и космическое агентство NASA не считают нужным донести факт появления планеты Х до общественности. Солнечные обсерватории по всему миру ничего не объявили об этом, а ведь 99% из них получают деньги от NASA", – подчеркнул эксперт.

Он также уверен, что опасная планета способна спровоцировать глобальные катаклизмы на нашей планете, которые могут закончится катастрофой для человечества.

Отметим, что конспирологи в Сети обсуждают серию аномалий, запечатленных в разных уголках мира. При этом обращается внимание на гигантскую радугу и странный белый луч, а также подчеркивается, что все это быть воздействием страшной планеты-убийцы.

Читайте такжеНибиру: в NASA вычислили расстояние до планеты смерти

Кроме того, по данным Центра по изучению природных аномалий и уфологии, в Сибири произошло смещение тектонической плиты глубиной 35 километров, при этом предполагается, что эти события связаны с таинственной планетой Нибиру.

Исследователи зафиксировали с помощью мощного и высокочастотного оборудования увеличивающийся разлом, при этом скорость его расширения достигает 2 метра в час.

Вместе с тем, по мнению британских ученых, Земля может подвергнуться мощному агрессивному излучению Нибиру. При этом может быть использовано мощное волновое оружие.

Эксперты предупреждают о грозящей Солнечной системе катастрофе, при этом уже ничто не сможет спасти человечество.

Напомним, ранее ученые предупредили – Земля в смертельной ловушке.