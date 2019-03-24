Новый удар магнитной бури: ученые назвали точное время

Надвигается новая магнитная буря / фото: xyz.org.ua

В воскресенье, 24 марта метеозависимые ощутят мощный удар магнитной бури.

Стоит отметить, что пик магнитной бури 24 марта стоит ожидать в ночной период с 00:00 до 06:00, а утром, до 12:00, прогнозируется возбужденная магнитосфера, после чего ожидается спокойная магнитосфера. Такая информация содержится в данных Лаборатории рентгеновской астрономии.

/ tesis.lebedev.ru

Согласно шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы — слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты — небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы — полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Отметим, что 27 и 28 марта магнитные бури вернутся с новой силой.

/ tesis.lebedev.ru

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – подчеркнула эксперт.