Не останется ничего живого: раскрыта главная тайна Нибиру

Раскрыта главная тайна Нибиру / Daily Express

Конспирологи и фаталисты озабочены новой идеей-фикс: якобы на Пасху ожидается настоящий Армагеддон.

К гибели всего живого на Земле может привести уже 28 апреля атака загадочной планеты Нибиру.

Ученые предупреждают, что недавно была зафиксирована гравитационная вспышка, связанная со вторжением крупного небесного тела в Солнечную систему. А опасное приближение ожидается как раз на Пасху.

В NASА утверждают, что каждый газовый гигант окружена кольцами, созданными из небольших метеоров, астероидов и космического мусора.

При этом уже зафиксированы гравитационные аномалии, которые предвещают удар планеты-убийцы.

"Кольцо сожмется не только у Сатурна, но и у остальных газовых гигантов", - уверяют в NASA.

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Эксперты предупредили о приближении к Светилу мелких и средних камней, скорость которых 70 километров в секунду.

"Тотальная бомбардировка будет больше похожа на сжатие огромного кольца",- говорят ученые.

При этом и Земле не удастся избежать фатальной участи, ведь астероидный пояс буквально атакует нашу планету.

Эксперты в один голос твердят, что если Нибиру все-таки не изменит траекторию своего полета, то уже через 38 дней может случиться конец света.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда ждать конца света.