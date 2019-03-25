Диетолог объяснила, что делать, чтоб была красивая попа

Что делать, чтоб не росла попа / Likar.info

Врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата на Главреде констатировала, что образ жизни большинства современных людей является сидячим. Поэтому большинство из них, как правило, имеют избыточную массу тела или склонны к ней.

"Прежде всего нужно понять, что отсутствие движения – это потенциальные болезни, а в будущем – инвалидизация и сокращения продолжительности жизни. Поэтому, какой бы ни была ваша работа – загруженной или наполненной стрессами – все равно находите время вставать со своего рабочего места, пройтись по лестнице, не пользоваться лифтом, сделать несколько приседаний, отжиманий от подоконника, покрутить головой", – советует эксперт.

Читайте такжеСекретная диета Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуруОна рассказала, что питаться нужно три раза в день (при условии если у человека нет воспалительных заболеваний желудка и кишечника), если есть склонность к излишней массе – дважды в день. Лучшими перекусами являются орехи, потому что они дают длительное ощущение сытости.

"Чтобы не хотелось есть, ставьте перед собой или чашку чая, или теплой/горячей воды – это уменьшит чувство голода и позволит вам "дотянуть" до следующего приема пищи", – дала небольшой лайфхак Скиталинская.

Основу рациона, по ее словам, должны составлять овощи (свежие, запеченные, тушеные, пареные), а также легкоусвояемые бобовые.

"Старайтесь ежедневно 30 минут подвигаться: походить по лестнице, сделать упражнения дома. А выходные проводите в максимальном движении", – подчеркнула врач.

Ранее Скиталинская рассказала, как правильно употреблять кофе, чтобы не навредить организму.

Также диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной. Весной стоит включить в рацион зелень, отметила врач.