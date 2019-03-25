Интриги и новые знакомства: астролог рассказал, для кого из знаков Зодиака перевернется мир

25 марта 2019, 01:15

Названы счастливчики и лузеры среди знаков Зодиака.

Знаки Зодиака_астрология
Названы счастливчики и лузеры среди знаков Зодиака / rabstol.net

На неделе с 25 по 31 марта очень большая удача ждет зодиакальный знак Рыб.

Как подчеркнул известный астролог Влад Росс, в этом знаке находятся и Венера, и Меркурий.

"У них очень хорошая ситуация в плане поездок, путешествий, особенно в конце недели. Им хорошо отдыхать на островах, любовь-морковь. Они могут найти себе могущественных покровителей", - отметил он в прогнозе на uaportal.com.

Астролог также обратил внимание на то, что для Скорпионов неделя также будет очень хорошей. Особенно это касается взаимодействия с родными и близкими, а также решения вопросов, связанных с домом, с недвижимостью

Он прогнозирует, что у Раков будет хорошая неделя для переговоров, для отношений, дипломатии. Успешным будет и лечение, которое можно предпринять на этой неделе. Особенно, если оно повторное. Можно отправиться на воды, в санатории и так далее.

По прогнозу Влада Росса, не очень хорошая ситуация складывается у Девы. Их могут подсиживать, могут возникать неожиданные трудности на работе и в деятельности. На финансовые предложения лучше не откликаться.

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Астролог также предупредил людей, родившихся под зодиакальным знаком Тельца: "У них всё может складываться не так, как хочется, мир может переворачиваться, возникать неожиданные ситуации. Могут появиться мнимые друзья. Поэтому на этой неделе нужно быть крайне осторожными, на заманчивые предложения лучше не вестись".

И не очень хорошей будет ситуация, особенно в четверг и в пятницу, у Козерогов

"Им грозят травмы, опасности, несчастные случаи, ДТП. На этой неделе лучше вообще отказаться от поездок и каких-либо перемещений. Может быть полное невезение в коммерции, в делах", - добавил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог спрогнозировал результат президентских выборов в Украине.

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