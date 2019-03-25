Весны не будет: Нибиру вышла на охоту и готовит смертельный удар

25 марта 2019, 05:57

Планета Х Нииру ответственна не только на похолодание, но и за засухи, утверждают ученые.

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Нибиру лишила землян весны / hqoboi.com

Из-за Нибиру земляне остались без весны.

И дело даже не в очередном предсказании, что Землю расплющит 28 апреля, то есть как раз на Пасху 2019. Просто Планета Х влияет на нашу метеорологическую обстановку, уверены ученые. По их вычислениям, очередное похолодание как раз-таки связано с приближением Нибиру. И чем ближе убийственная планета – тем холоднее будет на Земле.

В частности, украинцам стоит ожидать ночных морозов, а также снегопадов.

Пока что Нибиру движется в тени метеорита, но вскоре нанесет удар по земным полюсам, что повлечет катастрофические для землян последствия. В частности, голубую планету ждет новый ледниковый период и катастрофическое изменение климата.

Помимо похолодания влияние Нибиру наносит ущерб и круговороту воды в природе: водоемы пересыхают, при этом водный баланс полноценно не восполняется. Снижается и влажность почв.

Таким образом, Нибиру ответственна не только на похолодание, но и за засухи, утверждают уфологи.

Как отмечают ученые, такое с Землей уже происходило. Во времена предыдущего ледникового максимума, когда лед покрыл практически весь североамериканский материк, Азию и Северную Европу. В те времена планета прогревалась примерно на 4-7 градусов по шкале Цельсия. Через 10 тысяч лет ледник растаял, а после этого появились совершенно новые экосистемы, которые и существуют поныне.

Ранее астролог рассказал о судном дне Земли. На планете начнутся колоссальные изменения климата, предупредил Влад Росс.а

Напомним, Нибиру так и не дождались сначала на 14 февраля, День влюбленных, а затем на 23 февраля, День защитника в России. После чего ученые перенесли дату апокалипсиса на 8 марта, Международный женский день. Но снова не угадали.

Нибиру: видео

В Сети самоназванные очевидцы публикуют видео Нибиру чуть ли не ежедневно:

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Как сообщалось, что к Земле несется дуэт смертоносных планет. Одна из планет по размеру сравнима с Землей, а вторая – размером с Юпитер.

Напомним, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Нибиру: ложь или правда

О существовании девятой планеты ученые говорят уже давно. Ее местоположение якобы вычислили математическим путем.

Однако в той же Википедии Нибиру классифицируется как "космогоническое понятие шумеро-аккадской мифологии". Отмечается, что ни одна планета просто не могла бы существовать в облаке Оорта и поясе Койпера (место "прописки" Нибиру), так как там нет ни тепла, ни солнечного света, а температура составляет порядка –270 °C.

Нибиру: когда прилетит

Астрономы, которые не считают, что Нибиру – это ложь, объяснили ее задержку в пути тем, что планета Х якобы попала в гравитационные силки Юпитера, и планете-гиганту удалось притормозить свою "коллегу". Притормозить – но не затормозить навсегда.

Тут настораживает такой момент: если планета Х уже возле Юпитера – то, получается, она уже находится в пределах нашей Солнечной системы. То, что Нибиру уже влетела в Солнечную систему, уже подтвердил и астрофизик из Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин.

Читайте такжеНибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисомА его коллега, астроном из Калифорнийского технического института Майкл Браун, пояснил, что жители Земли до сих пор не могут увидеть планету-гигант, так как она холоднее газовых гигантов. То есть увидеть ее можно разве что с помощью инфракрасного телескопа – однако такая техника доступна разве что НАСА. Вот только NASA по каким-то причинам (например, не желая сеять панику среди населения) не желает или не может подтвердить существование Нибиру.

В то же время планету такого масштаба (якобы в 4 раза больше Земли) уже давно можно было бы разглядеть сначала в телескоп, а затем и в обычный бинокль, парируют скептики.

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