Горячий чай приводит к раку в 90% случаев: при какой температуре пить / 1zoom.ru

Иранские ученые выяснили, что горячий чай (как и иные горячие напитки) приводит к развитию рака пищевода в 90% случаев.

Соответствующее исследование длилось десять лет, в нем участвовали как мужчины, так и женщины в возрасте от 45 до 70 лет.

Выяснилось, что напиток температурой выше 70 градусов Цельсия большинством воспринимается как нестерпимо горячий. При этом, если в день пить две и более чашек чая температурой выше 60 градусов, то риск развития рака пищевода увеличивали более чем вдвое.

Читайте также"Хуже укуса змеи": медики объяснили, почему опасно пить вчерашний чайДанные сведения, отмечают исследователи, носят сугубо эмпирический характер, в различных странах и культурах они отличаются.

В то же время ученые выяснили, какой вид чая поможет в лечении рака. Материалом для исследования стали медицинские данные, полученные из Китайской Народной Республики.

Ранее диетолог развенчала мифы о яблоках и зеленом чае. Из-за зеленого чая человек может не успевать думать, предупредила эксперт.

В то же время диетолог Людмила Бабич говорила, что зеленый чай без сахара фактически можно считать жиросжигателем — чтобы усвоить напиток организму нужно в среднем потратит 60-70 калорий, а в самом напитке калорий нет.