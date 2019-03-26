Стало известно, когда людей чаще всего тянет на секс

Секс. Иллюстративное фото / 24baby.nl

Поскольку секс активизирует иммунную систему человека и усиливает защитный барьер от инфекций, в период недомогания интимные желания у людей чувствуются очень остро.

Такое сообщение опубликовано в специализированном западном издании. Согласно исследованиям американских ученых, лабораторный анализ крови добровольцев показал, что во время секса в крови людей всерьез увеличивается концентрация лимфоцитов и цитокинов. Далее, во время оргазмов, туда вбрасывается еще и гормон адреналин.

Кроме защитного барьера, сексуальный контакт высвобождает большое количество окситоцин (т.н. гормона "счастья") который укрепляет эмоциональную связь между партнерами.

Напомним, ранее Ученые и медики обнаружили новую пользу для здоровья от секса, а также рассказали, в какое время суток лучше всего заняться интимом.