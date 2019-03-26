Ученые вяснили, как связаны секс и старение человека

Секс. Иллюстративное фото / Reuters

Группа ученых из Бразилии установила тот факт, что секс приводит к ускорению процесса старения организма.

Соответствующее сообщение было опубликовало специализированными СМИ. Эксперименты с использованием крыс продемонстрировали ученым, что секс может спровоцировать старение.

Суть проблемы в том, что любой живой организм отличается некоторым запасом энергии, тратящейся на восстановление, метаболизм (обмен веществ) и непосредственно на секс/размножение.

Читайте такжеЗалюбили до смерти: Многодетная мать умерла под любовником во время секс марафонаВ случае, когда большинство сил живого существа тратится на интим, все остальные направления получают гораздо меньше энергии из-за ограниченности ресурсов. Опыты с использованием крыс продемонстрировали ученым, что живущие парами, и, соответственно, занимающиеся сексом особи страдали от более высокой окислительной нагрузки на клетки. Это и ускоряло старение организма.

Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты вызывают ускоренное старение, а также назвали топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь.