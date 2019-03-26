Ученые вяснили, как связаны секс и старение человека

26 марта 2019, 02:09

По словам исследователей, ранее установленные взаимосвязи интима и старения не вполне адекватны действительности.

Секс ученые
Секс. Иллюстративное фото / Reuters

Группа ученых из Бразилии установила тот факт, что секс приводит к ускорению процесса старения организма.

Соответствующее сообщение было опубликовало специализированными СМИ. Эксперименты с использованием крыс продемонстрировали ученым, что секс может спровоцировать старение.

Суть проблемы в том, что любой живой организм отличается некоторым запасом энергии, тратящейся на восстановление, метаболизм (обмен веществ) и непосредственно на секс/размножение.

Читайте такжеЗалюбили до смерти: Многодетная мать умерла под любовником во время секс марафонаВ случае, когда большинство сил живого существа тратится на интим, все остальные направления получают гораздо меньше энергии из-за ограниченности ресурсов. Опыты с использованием крыс продемонстрировали ученым, что живущие парами, и, соответственно, занимающиеся сексом особи страдали от более высокой окислительной нагрузки на клетки. Это и ускоряло старение организма.

Напомним, ранее медики рассказали, какие продукты вызывают ускоренное старение, а также назвали топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ученые исследование Бразилия секс размножение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:09
Ученые вяснили, как связаны секс и старение человека
02:03
Диетолог объяснила, почему украинцы мало живут
01:21
"Это миф": диетолог указала, как правильно питаться при минимальном доходе
01:15
День Кристины 2019: яркие открытки и поздравления 26 марта Фото
00:57
Тимошенко во второй раз станет бабушкой – СМИ
00:28
Москва уже не знает, чем умаслить Киев – эксперт
00:13
"Родригеса в сборную Украины": соцсети взорвались после ошеломляющей победы Украины над Люксембургом Видео
25 марта, понедельник
23:44
Это победа! Сборная Украины на последней минуте выиграла у Люксембурга Видео
23:04
Сексапильная ведущая Евровидения Бар Рафаэли показала фото с отдыха Фото
22:39
"Луцк мертв": на Волыни вандалы осквернили памятник Шевченко
22:15
Журналисты обвинили херсонских правоохранителей в причастности к убийству Гандзюк
22:00
Названы дата и время дебатов между Гриценко и Ляшко Видео
21:48
Отбор на Евро-2020: начался матч Люксембург-Украина
21:30
Надя Дорофеева и Позитив рассказали о самом экстремальном сексе Видео
21:23
В Киеве с 1 мая на 20% взлетят тарифы для населения на тепло
21:00
На Одесчине ВАЗ сбил маленького мальчика на велосипеде и скрылся Фото Видео
20:53
Почти по Гоголю: под Киевом покойник назначен секретарем избиркома
20:51
Камикадзе-неудачник: После ссоры на вечеринке пилот направил самолет на дом с гостями - видео
20:27
"Страшненькая": Ани Лорак разнесли в Сети Видео
19:57
Унес секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону боевиков "ДНР" Видео
19:32
"Убийца" Netflix, новые iPad Air и iPad mini: Apple презентует новые продукты Видео
19:15
Наталья Могилевская объяснила, почему переехала Видео
19:01
"Действовал без согласия президента": Луценко пояснил мотив атаки на посла США
18:58
В Украине официальный курс доллара еще дальше откатился от психологической отметки
18:29
Россия вывезла из Крыма музейные экспонаты Фото
18:26
Трамп признал Голанские высоты землей Израиля
17:57
Гусь идет на выборы: интернет-мем показывает, как правильно проголосовать Видео
17:54
"Повтор рекорда": эксперт спрогнозировал курс биткоина
17:29
"Мартовский снег": в украинских Карпатах бушевала непогода
17:24
В ГУР раскрыли планы РФ о перемещении ядерных боеприпасов в Крым
16:47
София Ротару впервые показалась на публике после сообщений о "страшной болезни"
16:12
Разница в 15 лет: Вера Брежнева призналась, как ей удалось кардинально изменить свою внешность
16:00
"Пусть чудовище помнит судьбу Иуды": о чем говорит пресс-конференция экс-СБУшника в Москве
15:51
Граница на замке: в Украину не пропустили двух российских актеров
15:20
"Перепутала педали": в Днепре авто сбило двух девочек, опубликованы фото
15:01
"Где манеры?": Надя Дорофеева нарвалась на жесткую критику из-за вульгарного жеста
14:50
Роспуск группы Ленинград: Сергей Шнуров поделился планами на будущее
14:42
После решения КСУ о незаконном обогащении: НАБУ закрыло дело против Портнова
14:25
Старинные монеты и фибулы: в Киеве нашли клад, опубликованы фото Фото
14:23
Кара виновным и компенсация за Приват: Коломойский раскрыл планы после выборов Видео
14:04
Скотт Уокер умер: чем была известна одна из самых загадочных фигур в истории рока Видео
14:01
Филарет рассказал, как в ПЦУ относятся к главе бывшей УПЦ МП Онуфрию
13:56
Журналист раскрыл отношение Кремля к Зеленскому Видео
13:44
Сговор с Путиным: кошмарам Трампа пришел конец? мнение
13:34
Партия Зеленского и все-все-все: социологи провели опрос по поводу грядущих выборов Раду
13:22
Путина убьют, лучше б ему самому застрелиться – Виктор Суворов Видео
12:54
В России приготовились продлить контракт на транзит газа с Украиной
12:33
Официально: Лилия Подкопаева беременна во второй раз
12:19
Сюрпризы на любой вкус: синоптик спрогнозировал резкое изменение погоды в Украине Видео
12:19
Скончался легендарный музыкант Скотт Уокер
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться