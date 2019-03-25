Диетолог объяснила, почему украинцы мало живут

25 марта 2019, 16:03

Украинцы любят продукты, в которых есть кислоты, стимулирующие воспаления, отметила врач.

Диетолог сообщила, что украинцы мало живут из-за неправильного питания и плохих привычек
Украинцы мало живут из-за неправильного питания и плохих привычек, сообщила диетолог / "МедикФорум"

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что украинцы мало живут, поскольку неправильно питаются, в частности, едят слишком много сладостей и изделий из белой очищенного муки, и имеют плохие привычки.

В мучных изделиях много пустых калорий, которые моментально превращающихся в жир, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседницы, для улучшения качества и продолжительности жизни украинцам нужно правильно питаться, в том числа отказаться от вечернего позднего приема пищи, стать меньше курить, начать бегать и ежедневно делать физические упражнения.

"Украинская кухня очень вкусная, а современная — еще и очень калорийна. Мы слишком много едим изделий из белого очищенного муки, соединяем их с нездоровыми жирами и сахаром, много жарим, едим копчености, злоупотребляем алкоголем и вдобавок мало двигаемся", — отметила диетолог.

Врач добавила, что все эти факторы являются одними из решающих, которые, согласно последним исследованиям Всемирная организация здравоохранения, не дают возможность украинцам жить дольше.

"…Украинцы употребляют очень большое количество сладостей — все супермаркеты у нас завалены сладостями. Плюс — алкоголь на праздники, которых очень много у нас отмечается. Это также и жареная пища, это и любовь к продуктам, которые содержат омега-6 жирные кислоты, которые стимулируют воспаление (соевое, подсолнечное, кукурузное масло)", — заявила она.

Ранее в Государственной службе статистики сообщали, что в 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тысяч человек. По данным Госстата, на 1 января 2019-го в нашей стране проживало 42 млн 153 тысяч человек.

Ранее Главред объяснил, как соблюдать ряд диет:

Японская диета: как легко похудеть после праздников

Диета Магги: как похудеть после праздников правильно

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