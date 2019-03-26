Назван топ-5 самых недоступных женщин по знаку Зодиака

Рыбы, Козероги и Водолеи — самые недоступные женщины по знаку Зодиака / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака самыми недоступными являются женщины-представительницы трех знаков — Рыбы, Козерог и Водолей.

В топ-5 недоступных женщин по знаку Зодиака также входят Близнецы и Весы, пишут Новости Ю.

Самые недоступные женщины — Рыбы, поскольку они закрыты и к ним трудно найти подход. Представители этого знака могут в любой момент принять решение разорвать отношения.

Козероги очень тщательно подходят к выбору партнера, поскольку вступают в брак раз в жизни. Женщины-Козероги хотят жить со своей второй половинкой счастливо и долго, поэтому их любовь нужно заслужить.

На третьем месте в топе расположились Водолеи. Женщины-Водолеи не против сходить с потенциальным партнером на свидание, однако не стоит рассчитывать после прогулки на что-то большее, чем держание за руки. Для представительниц прекрасного пола, рожденных под этим знаком, важно знать все о мужчине, чтобы ему доверять.

Близнецам нужен мужчина, который помешан на чем-то своем. Также женщины-Близнецы не откроются мужчинам, о которых не знают все. Представительницы этого знака, открывшись мужчине, могут испытать его сарказмом, юмором и цинизмом.

Читайте такжеБогини секса: астрологи назвали лучших любовниц среди знаков ЗодиакаНа пятом месте рейтинга оказались Весы. Женщины-Весы не станут заводить отношения с мужчинами, у которых нет харизмы, образования, воспитания и связей.

Мужчины, которые наделены такими достоинствами, имеют шанс завоевать сердце Весов. Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в марте 2019 года везунчиками будут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Эксперт утверждал, что Рыбам в первый месяц весны будет фантастически везти.